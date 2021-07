Danmark overbeviser efter famlende start i den første alvorlige test

Hvis Egypten havde drømt om revanche for den dramatiske kvartfinale ved VM i januar, så blev de slemt skuffede, da de igen stod over for de forsvarende olympiske mestre og dobbelte olympiske mestre fra Danmark ved OL i Tokyo.

Selv om danskerne begyndte kampen lidt famlende, fik landstræner Nikolaj Jacobsen styr på sit mandskab efter pausen – og derfor endte det hele med en stensikker sejr på 32-27 til Danmark.

Dermed kan han også glæde sig over, at den første alvorlige test i forsøget på at gentage OL-guldet fra Rio de Janeiro i 2016, blev vel bestået - måske endda med en lille pil op.

Den danske begyndelse på kampen stod ellers i klar kontrast til åbningskampen mod Japan, som Nikolaj Jacobsens mandskab reelt havde slået allerede efter fem minutters håndbold.

Det var nemlig egypterne, der virkede friske og koncentrerede fra første dommerfløjt. Forsvaret foran Niklas Landin havde mere end svært ved at tøjle de egyptiske skytter, der præcis som i kvartfinaledramaet i januar brillerede med både eksplosive og finurlige indslag.

Først midtvejs i halvlegen begyndte forsvaret at live op, men typisk for den danske indsats før pausen smed holdet bolden væk tre angreb på stribe – og så var de lige vidt. Derfor sluttede det efter de første 30 minutter med føring til nordafrikanerne på 15-14.

Heldigvis fik danskerne gjort god brug af pausen. Forsvaret var pludselig god kontrol – især efter at Henrik Toft Hansen kom på banen – og Niklas Landin hev flere gode parader ud af sine sorte ærme og bukseben.

Det gjorde forskellen for holdet, der med en jævn strøm af mål i den anden ende, langsomt kunne distancere egypterne.

I angrebet gav Nikolaj Jacobsen endnu en gang spilletid til næsten alle. Derfor endte ni mand på scoringstavlen – bedst af dem var Mathias Gidsel, der sammen med Mikkel Hansen var holdets mest scorende. Mens Gidsel igen imponerede med 8 mål på 9 forsøger, så nettede Mikkel Hansen enkelt gang mere – de syv af hans mål blev sat ind på 7 straffekast af lige så mange mulige.

Om to dage venter Bahrain, der sammen med Japan må formodes at være gruppens svageste modstander, inden Portugal og Sverige runder de indledende olympiske øvelser af.

Efter to kampe står Danmark med to sejre og har allerede mere end det ene ben i kvartfinalen.