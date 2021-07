»Lidt vildt sted at placere bolden«: Landin blev skudt ned to gange

Danmarks håndboldlandshold er smertefrit igennem de to første kampe ved OL. I hvert fald resultatmæssigt. For rent fysisk blev holdets to største stjerner sendt til tælling, da Egypten blev slået med 32-27.

Både keeper Niklas Landin og Mikkel Hansen blev sendt til tælling i løbet af kampen, som Danmark afgjorde efter pausen ovenpå en meget lige første halvleg, som egypterne vandt 15-14.

To gange fik Landin skudt bolden lige i masken af egyptere, og særligt den ene situation så ud til at kunne være undgået, da skytten havde et forholdsvis åbent mål at afslutte i.

»På den første sprang jeg ud, og så kan det jo ske«, indleder Niklas Landin.

»Men på den anden var det et lidt vildt sted at placere bolden, når han var forholdsvis umarkeret, og han skød midt i målet oppe, og jeg stod helt stille. Det var jeg ikke super tilfreds med«.

Verdens bedste målmand regner dog ikke med, at hovedet har taget skade.

»Jeg var lige nede at ligge, men jeg håber, alt er ok, og jeg håber, at det fortsætter sådan. Typisk kommer hovedskader lidt efter, så man ikke opfanger det i starten«.

»Men nu har jeg holdt tale for Mikkel (Hansen, der rundede 225 landskampe, red.), og vi har sunget, og jeg føler mig ok«, lyder det fra Landin.

Også Mikkel Hansen var i det japanske halgulv, da han fik et slag på næsen. Han tager dog sl