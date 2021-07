Mens du sov: Stolt judokæmper taber snævert og damedouble flopper

Judo. Lærke Marie Olsen fik kun en kamp i kvindernes klasse for atleter under 63 kilo. Den danske judoka var i Nippon Budoka oppe mod den 4. seedede canadier Catherine Beauchemin-Pinard, og kampen var så lige efter 4 minutter, at der måtte kæmpes til Golden Score - det vil sige indtil en af de to kombattanter fik sat et point ind. Det blev canadieren, der efter 1 minuts ekstra tid fik sat det vitale kast ind og blev tildelt en såkaldt ippon, hvilket var ensbetydende med sejren.

Den 23-årige dansker skrev med sin OL-deltagelse idrætshistorie, da hun som den første kvindelige judoka nogensinde kvalificerede sig til legene. Og det har givet blod på tanden, selv om hun havde ønsket sig et andet udfald af kampen.