OL-døgnet: Axelsen og Antonsen stormer i kvartfinalerne

Badminton. Endnu en dansker brager videre til kvartfinalen. Anders Antonsen slog Toby Penty med 21-10, 21-15. Tidligere på dagen var Viktor Axelsen i aktion, hvor han også stensikkert bragte sig videre til kvartfinalen, efter han slog verdensranglistens nummer ti, Wang Tzu-wei fra Taiwan med cifrene 21-16, 21-14. Axelsen hvade initiativet og færingen hele vejen igenne, og den ellers ikke ufarlige modstander blev tvunget rundt i alle hjørner af banen.

Cykling. Den tyske sportsdirektør i cykling Patrick Moster bliver sendt hjem fra OL, som konsekvens af at han blev fanget i at råbe: »Hent kameldriverne, hent kameldriverne!«, som opfordring til at Nikias Arndt skulle hente de to foranliggende ryttere.