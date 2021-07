OL-døgnet: Tysk sportsdirektør bliver sendt hjem fra OL efter racistiske tilråb under enkeltstart

Cykling. Den tyske sportsdirektør i cykling Patrick Moster bliver sendt hjem fra OL, som konsekvens af at han blev fanget i at råbe: »Hent kameldriverne, hent kameldriverne!«, som opfordring til at Nikias Arndt skulle hente de to foranliggende ryttere.

»Vi er overbeviste om, at hans officielle undskyldning for den racistiske kommentar er oprigtig. Men hr. Moster har overtrådt grænsen og gjort skade på de olympiske værdier. Fairplay, respekt og tolerance er ikke til diskussion for det tyske hold«, siger præsidenten for Tysklands Olympiske Komité, Alfons Hörmann.