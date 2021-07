Lige nu: Danmarks guldhåb er grædefærdig, da hun bliver diskvalificeret i sidste indledende sejlads

Sejlads. Anne-Marie Rindom er blevet diskvalificeret fra tiende og sidste sejlads i indledende. Det betyder, at hun vil få en sidsteplads i den tiende sejlads, hvilket vil være en 45. plads. De foreløbige meldinger går dog på, at Anne-Marie Rindom vil kunne trække placeringen fra. Reglen for den samlede score er, at sejlerne kan trække deres dårligste løb fra. Det vil betyde, at hun stadig har kurs mod guldet. Men danskerens føring er blevet voldsomt reduceret fra 21 til 7 point.

Svømning. Siden 2013 har Rikke Møller Petersen været indehaver af verdensrekorden i 200 meter brystsvømning. Men nu har danskeren måtte aflevere den til Tatjana Schoenmaker. Sydafrikaneren svømmede distancen i tiden 2 minutter og 18,95 sekunder, da hun vandt guld. Rikke Møller Pedersens rekord lød på 2 minutter og 19,11 sekunder.