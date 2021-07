Mens du sov: Suveræn Axelsen er i semifinalen, men Antonsen er ude

Badminton. I en dramatisk tæt kamp tabte Anders Antonsen akkurat den olympiske kvartfinale til den femteseedede Anthony Sinisuka Ginting fra Indonesien. Asiaten vandt 21-18, 15-21, 21-18. Kampen bølgede frem og tilbage, og Antonsen var længe foran i tredje sæt, før Ginting satte en effektiv slutspurt ind. Danskeren kiggede mod loftet, han traskede lidt rundt – og gav så sin modstander et kram i nederlagets stund.

Anders Antonsen var seedet til at nå en plads i den olympiske semifinale, men stadiet før blev altså endestationen for den danske herresingle. Det var dog ventet, at det ville blive en tæt kvartfinale. Som nummer tre på verdensranglisten ligger danskeren bare to pladser over sin modstander, og i deres tre tidligere møder havde indoneseren vundet hver gang. Den stime udvidede Ginting til fire ved OL.