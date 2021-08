OL-døgnet: Europæisk raket tager OL-guld på 100-meteren

Atletik. Italieneren Marcell Jacobs kan frem til næste OL i Paris kalde sig olympisk sprinterkonge. På det olympiske stadion i Tokyo vandt den 26-årige italiener OL-finalen for mænd i tiden 9,80 sekunder. Det er europæisk rekord og fire hundrededele af et sekund hurtigere end Fred Kerley fra USA, der tog sølv. Marcell Jacobs indtager dermed den trone, der er blevet ledig, efter at Usain Bolt har stoppet karrieren. Jamaicaneren har været regerende olympisk mester siden 2008.

Atletik. Trespringeren Yulimar Rojas havde søndag en stor, stor aften på det olympiske atletikstadion i Tokyo. Først satte hun olympisk rekord med 15,41 meter i sit første spring, hvilket viste sig at være nok til at sikre den venezuelanske stjerne guldmedaljen. Men i sit sidste spring satte 25-årige Rojas for alvor trumf på med en verdensrekord. 15,67 meter lyder den nye rekord. Det er 17 centimeter mere end ukrainske Inessa Kravets hidtidige verdensrekord fra 1995.