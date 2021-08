Mens du sov: Simone Biles trækker sig fra endnu en konkurrence, og nu er der kun en mulighed tilbage

Gymnastik. Simone Biles har nu også trukket sig fra øvelser på gulv, oplyser USA Gymnastics. Dermed resterer kun konkurrencen på bom, hvis Biles skal i aktion ved OL. Hun trak sig fra holdfinalen efter blot et enkelt forsøg i spring over hest, og åbnede efterfølgende op for det mentale pres, der havde kostet utrolige kræfter.

Atletik. Anne Emilie Møller missede finalen i 3.000 meter forhindringsløb, som det også var tilfældet for fem år siden i Rio de Janeiro. Den danske løber var med til cirka midtvejs i løbet, hvor feltet knækkede over, og hun formåede ikke at hænge på den forreste gruppe. Anne Emilie Møller endte på 9. pladsen i sit heat i tiden 9.31,99 minutter, hvilket var sæsonens bedste tid for hende. Kun de tre bedste fra hvert heat samt de seks bedste tider avancerede til finalen.