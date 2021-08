OL-døgnet: Danmark har den savnede forsvarsspiller tilbage til kvartfinalen

Håndbold. Efter at have siddet uden for i to kampe er Lasse Andersson med en ankelskade tilbage på banen, når Danmark tirsdag kl. 10 dansk tid spiller kvartfinale mod Norge. »Vi har Lasse klar igen, og han kunne også godt have spillet i går«, sagde landstræner Nikolaj Jacobsen på mandagens pressemøde om bagspilleren, der også har en vigtig rolle i forsvaret. »Det har vi behov for. Der er ingen tvivl om, at vores defensiv er dårligere uden Lasse. Det har de seneste kampe vist«, sagde landstræneren.

Kajak. Den olympiske sølvvinder i 500 meter enerkajak fra 2016, Emma Aastrand Jørgensen, er et af de danske medaljehåb i anden uge af legene i Tokyo. Og hun kom godt fra start ved at vinde sit indledende heat på 200 meter og dermed kvalificere sig direkte til semifinalen.