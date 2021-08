OL-døgnet: Karrieren sluttede på knæ for Sara Slott

Atletik. En glorværdig karriere sluttede på knæ, da Sara Slott Petersen på vej ud af kurven og ind i opløbssvinget styrtede over en hæk og udgik af semifinalen i 400 meter hækkeløb. OL-sølvvinderen fra 2016 var på yderbanen ellers godt med i det tætte løb, der blev afviklet i øsende regnvejr.

Cykling. Den danske kvartet til holdforfølgelsesløb kørte sig videre til medaljekampene på velodromen i Izu sydvest for Tokyo. Rasmus Lund Pedersen, Fredrik Rodenberg, Niklas Larsen og Lasse Norman Hansen tilbagelagde de 4.000 meter i 3.45,014 minutter, hvilket er identisk med en olympisk rekord. Danmark er i forvejen indehaver af verdensrekorden, der er knapt et halvt sekund hurtigere. Dermed sluttede medaljefavoritterne på kvalifikationens førsteplads foran Italien, New Zealand og Storbritannien, som i morgen bliver Danmarks direkte modstander om en plads i onsdagens finale. Den opgave bør være mulig at løse for landstræner Casper Jørgensens udvalgte. Briterne sluttede to et halvt sekunder efter danskerne. De indledende øvelser i disciplinen forløb dramatisk. Det var ventet, at Australien ville blive den hårdeste konkurrent til Danmark i kampen om guldet. Men deres forsøg på at sætte en tid endte dramatisk, da forbøjlen på Alexander Porters styr knækkede. Han bragede i velodromens gulv, men kunne selv rejse sig igen. Australierne fik lov til at forsøge sig igen, men formåede ikke at ryste oplevelsen af sig og sluttede 3,5 sekunder efter Danmark på 5.-pladsen, så de som bedst kan vinde bronze.