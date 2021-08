Mens du sov: Norsk fænomen skralder 0,76 sekunder af sin egen verdensrekord og skriger af lykke

Atletik. Den norske hækkeløber Karsten Warholm kunne ikke bare nøjes med olympisk guld, da finalen i disciplinen blev løbet på det Olympiske Stadion. Warholm smadrede også sin egen verdensrekord fra tidligere i år med hele 76 hundrededele. Tiden 45,94 sekunder blev han noteret for. Og finalen blev på alle måder historiens hurtigste. Amerikanske Rai Benjamin løb over målstregen i 46,17 sekunder, hvilket et lille minut tidligere også ville have været en verdensrekord. Alison dos Santos fra Brasilien tog bronzen et lille sekund efter, at Warholm havde passeret målstregen.

Sejlads. Ida Marie Baad og Marie Thusgaard sluttede deres OL flot af med en fjerdeplads i det afgørende medaljerace i kvindernes 49’er FX på vandet ved Enoshima. Placeringen gav dem en samlet 8. plads i stillingen, hvor guldet gik til Brasilien foran Tyskland og Holland på de resterende podiepladser.