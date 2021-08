Mens du sov: Biles: Vi er mennesker, ikke bare underholdning

Gymnastik. Efter sin bronzemedalje på bommen, tog den amerikanske gymnast Simone Biles igen emnet mentalt helbred blandt eliteidrætsudøvere op. Hun har ved legene måtte opgive at deltage i samtlige konkurrencer, fordi hun ikke mentalt følte sig klar til det.

»Det var ikke hverken fysisk eller psykisk muligt for mig at gennemføre de andre konkurrencer uden at udsætte mit helbred og sikkerhed for fare«, siger Biles. Hun fortalte desuden på pressemødet efter konkurrencen, at hun to gange havde haft samtaler med det amerikanske holds sportspsykolog og blev evalueret hver dag.