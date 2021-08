OL-døgnet: Stærkt underholdende omnium-løb ender uden dansk medalje

Cykling. Det blev desværre ikke til en dansk medalje ved mændenes omnium-konkurrence. Niklas Larsen lå ellers med i toppen af stillingen i løbet af konkurrencen, men det rakte i sidste ende kun til en femteplads. Særligt i det fjerde og sidste løb mistede danskeren mange point. Guldet gik til briten Matthew Walls, mens Campbell Stewart fra New Zealand og Elia Viviani fra Italien fik henholdsvis sølv og bronze.

Atletik. Blandt mange æstetisk smukke discipliner er der særligt en disciplin, som for mange skiller sig ud for det modsatte – kapgang. Ikke desto mindre gik det imponerende hurtigt, da mændene i dag kæmpede om guld, sølv og bronze på 20 kilometer-distancen. Og hurtigste mand var Massimo Stano fra Italien, som snød de to japanske atleter Koki Ikeda og Toshikazu Yamanishi for guldet på hjemmebane. Stano vandt med ni sekunder ned til Ikeda på 2. pladsen.