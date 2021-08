Den brølstærke lollik vandt hverken guldet eller kajaktronen – nu peger pilen mod revanche i Paris

Emma Aastrand Jørgensen havde troet, at 2021 ville blive året, hvor et OL ville begave hende med olympisk guld. Men den 25-årige kajakroer fik lagt alt for stort et pres på sig selv og endte i stedet med to gange bronze i enerkajak – og trods alt et lettet sind.