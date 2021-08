OL-døgnet: Bronzevinderen overstrålede konkurrenterne med en unik rekord

Atletik. Godt nok blev Allyson Felix i 400 meter-finalen besejret af både den forsvarende OL-mester, Shaunae Miller-Uibo fra Bahamas, og Marileidy Paulino fra Den Dominikanske Republik, men den 35-årige amerikaner leverede den sjældne præstation at vinde atletikmedalje for femte OL i træk. Med i alt 10 OL-medaljer er Allyson Felix kvinden med flest OL-medaljer i atletik efter at have tangeret landsmanden Carl Lewis’ total (9 guld, 1 sølv), og hun overgås kun af den finske langdistanceløber Paavo Nurmis 12 olympiske medaljer (9 guld, 3 sølv).

Atletik. Italien blev en overraskende vinder af mændenes finale i 4x100 meter løb, da Filippo Tortu på opløbsstrækningen overhalede briten Nethaneel Mitchell-Blake og sikrede guldet med en marginal på 0,01 sekund. Det var Italiens femte guldmedalje i atletik. Jamaica vandt kvindernes finale med alle tiders næsthurtigste tid foran USA og Storbritannien.