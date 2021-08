OL-døgnet: Bronzevinderen overstrålede sine overmænd med en unik rekord

Atletik. Godt nok blev Allyson Felix i 400 meter-finalen besejret af både den forsvarende OL-mester, Shaunae Miller-Uibo fra Bahamas, og Marileidy Paulino fra Den Dominikanske Republik, men den 35-årige amerikaner leverede den sjældne præstation at vinde atletikmedalje for femte OL i træk. Med i alt 10 OL-medaljer er Allyson Felix kvinden med flest OL-medaljer i atletik efter at have tangeret landsmanden Carl Lewis’ total (9 guld, 1 sølv), og hun overgås kun af den finske langdistanceløber Paavo Nurmis 12 olympiske medaljer (9 guld, 3 sølv).

Fodbold. Efter en dramatisk straffesparkskonkurrence med syv misbrugte forsøg vandt Canada for første gang kvindernes OL-guld med en sejr over Sverige, der dermed vandt sølv for anden gang i træk. EFter fem sejre på stribe kom Sverige foran 1-0 efter 34 minutter ved Emma Blackstenius, men Jessie Fleming udlignede i 68. minut på det, der blev en canadisk specialitet, et straffespark. Canada vandt en og spillede to kampe uafgjort i den indledende gruppe, vandt over Brasilien efter 0-0 og straffesparkskonkurrence i kvartfinalen og besejrede i semifinalen USA 1-0 - på et straffespark. I finalen førte Sverige 2-1 inden de to sidste spark, men Caroline Seger misbrugte chancen for at sikre guldet, og efter en canadisk scoring og endnu en svensk afbrænder blev Julia Grosso matchvinder med scoringen til 3-2 på det 12. straffespark.