OL-døgnet: Dansk golfkvinde kan fortsat blande sig i medaljestriden

Golf. Nanna Koerstz Madsen og Emily Kirstine Pedersen kunne natten til fredag dansk tid ikke helt leve op til torsdagens fremragende takter i golfturneringen ved OL i Tokyo. Pedersen er dog stadig med i toppen og har en god chance for hente en medalje til Danmark. Hun ligger før sidste runde på en delt tredjeplads efter en runde i ét slag under par.

Pedersen har fem slag op til den førende amerikaner, Nelly Korda, mens der kun er to slag op til inderen Aditi Ashok på andenpladsen. Nanna Koerstz Madsen startede ligesom Pedersen dagen på en delt andenplads, men tre bogeys på de tre første huller blev dyrt for den 26-årige Madsen. 26-årige Madsen hentede lidt tilbage med to birdies og generelt stabilt spil mod afslutningen af dagen og endte dermed i et slag over par for dagen.