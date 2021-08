Mens du sov: Dansk kajakhelt fik en hård landing efter medaljerusen

Kajak. Den danske firerkajak med den dobbelte bronzevinder Emma Aastrand Jørgensen kæmpede sig lige præcis videre til semifinalen efter en svær dag på vandet. I det indledende heat måtte danskerne tage til takke med en femteplads langt fra den direkte billet videre. Næppe det resultat, som de havde håbet på efter EM-bronzen i juni. I stedet måtte kvartetten gennem et opsamlingsheat. Her gik seks af otte både videre – og det lykkedes lige præcis at ro sig ind på den adgangsgivende sjetteplads.

Atletik. To hviderussiske trænere har fået frataget deres OL-akkreditering og er blevet bortvist fra den olympiske by. Årsagens er, at de angiveligt forsøgte at sende den ny afhoppede hviderussiske sprinter Kristina Timanovskaya hjem fra legene i Tokyo. Det oplyser en embedsmand med direkte kendskab til sagen. Cheftræner for det hviderussiske atletikhold Juri Moisevitj og træner Artur Shumak er ifølge den anonyme embedsmand blevet ført ud af OL-byen, hvor atleterne opholder sig under legene. bortvisningen bekræftes af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) på Twitter. »Af hensyn til trivslen blandt atleterne under Hvideruslands Olympiske Komité, der stadig er i Tokyo, og som en foreløbig foranstaltning annullerede IOC akkrediteringen for de to trænere, Artur Shumak og Juri Moisevitj«.