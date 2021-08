OL-døgnet: Frankrig nedkæmper seje svenskere og skal spille om OL-guld

Håndbold. Efter en forrygende semifinale er det de franske kvinder, der skal spille om OL-guldet. De to hold skiftedes hele vejen igennem opgøret til at tage en smal føring, og ikke mindst Sveriges Jamina Roberts sled og slæbte for at holde liv i den svenske offensiv. Det var dog ikke nok for svenskerne, og Frankrig vandt duellen 29-27. Altså er både de franske kvinder og de franske mænd fremme i finalen. Klasse. Finalemodstander bliver enten Norge eller Rusland, og slutkampen afvikles søndag.

Golf. Nanna Koerstz Madsen og Emily Kirstine Pedersen kunne natten til fredag dansk tid ikke helt leve op til torsdagens fremragende takter i golfturneringen ved OL i Tokyo. Pedersen er dog stadig med i toppen og har en god chance for hente en medalje til Danmark. Hun ligger før sidste runde på en delt tredjeplads efter en runde i ét slag under par.