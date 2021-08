Mens du sov: Canadiske Quinn skriver olympisk historie og slår et slag for transkønnede

Fodbold. Da Canada fredag vandt kvindernes fodboldfinale ved OL på straffesparkskonkurrence over Sverige, var det samtidig en milepæl i olympisk historie. Canadiske Quinn – der ønsker at omtales som ’de’ – er født som kvinde, men stod sidste år frem som transkønnet og definerer identificerer sig selv som non-binær, altså hverken mand eller kvinde.

De har længe været en del af det canadiske landshold, og Quinn er nu den første transkønnede til at vinde en olympisk medalje, endda guld. »Jeg er trist over, at olympianere før mig var ude af stand til at udleve deres sande identitet på grund af denne verden. Men jeg tror på forandring«, har de skrevet på Instagram.