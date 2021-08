Storspillende Gidsel fejlede til sidst: 34 dages hårdt arbejde kulminerede på 10 sekunder

Håndboldspilleren Mathias Gidsel har været en åbenbaring på det danske herrelandshold til VM og senest OL i Tokyo.

I lørdagens nederlag til Frankrig i OL-finalen havde den 22-årige dansker bolden med få sekunder tilbage, hvor Danmark havde chancen for at kæmpe sig på 24-24.

Det endte dog med en fejlaflevering, og så overtog Frankrig bolden og scorede til slutresultatet 25-23 i et tomt dansk mål.

»Det var 34 dages hårdt arbejde, der kulminerede på 10 sekunder. Det er en kæmpe skuffelse ikke at få guld«, siger Mathias Gidsel.

Kampen igennem havde den unge GOG-spiller taget ansvar, og det forsøgte han igen, da danskerne i de sidste sekunder forsøgte at komme på omgangshøjde og bringe finalen ud i overtid.

»Dommernes arme var oppe, og jeg fornemmede, at der ikke var særlig mange afleveringer tilbage«.

»Jeg gik ind på franskmanden, og der blev tacklet på mig. Så jeg følte, at jeg havde sikret mig et frikast, men prøvede alligevel spille Magnus Saugstrup«.

»Jeg kunne godt se, at det var en svær aflevering, men et eller andet sted troede jeg, at jeg havde sikret mig et frikast, og det var en gratis mulighed«, siger Gidsel.

Landsholdsspilleren er dog på ingen måde knust over, at det var ham, der endte med at lave den afgørende fejl.

»Jeg er mere stolt over, at jeg tog ansvaret«.

»Jeg gjorde noget, og jeg kunne også bare have spillet bolden videre til Mikkel Hansen og sagt: ’Værsgo - så må du klare den’«.

»Jeg er stolt over den mentale præstation, jeg har leveret. Det er noget, jeg har arbejdet med. At spille uimponeret. Nogen skulle lave fejlen, og det blev så mig. Jeg tror ikke, at de andre på holdet er efter mig«, siger han.

Det giver Mikkel Hansen den unge GOG-spiller ret i. Bagefter var han henne for at lægge armen om Gidsel.

Det har ofte været Hansen, der har taget ansvaret for landsholdet, når det brænder på, og landsholdets største stjerne ærgrer sig personligt over et misset straffekast i anden halvleg.

»Det er aldrig nemt at være ham, der træffer beslutningen til sidst«.

»Gidsel har spillet en fantastisk turnering til OL og VM i januar. Han har taget os alle med storm, og det er en del af sport på højeste niveau, at man indimellem træffer forkerte beslutninger«, siger Mikkel Hansen.

ritzau