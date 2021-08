Mens du sov: Kenyansk løbefænomen genvinder guldet på klassisk distance

Atletik. Den forsvarende mester og verdensrekordholder, Eliud Kipchoge, vandt det traditionsrige maraton, der blev afviklet i Sapporo over 1.000 kilometer nord for Tokyo. Kenyaneren vandt i tiden 2.08,38 timer. Abdi Nageeye fra Holland vandt sølv, mens belgieren Bashir Abdi fik bronze. de to danske deltagere i den 42,195 kilometer lange udfordring, Abdi Ulad og Thijs Nijhuis, sluttede som henholdsvis nr. 23 og 70.

Basket. USA’s kvinder satte en tyk streg under, at de er den bedste nation, da de for syvende gang i træk vandt guld ved OL. Guldet kom i hus efter en finalesejr over værtsnationen Japan på 90-75. Japanerne var aldrig tæt på, for allerede efter første periode havde amerikanerne skabt et hul på ni point, som kun blev større i anden og tredje periode. Japanerne tog sig af den fjerde, men det var ikke nok til at vælte de forsvarende mestre af tronen. Dermed har amerikanerne taget basketguld ved disse lege hos både mænd og kvinder.