OL-døgnet: Sølvmedalje krydret med Gidsels titel kastede en særdeles våd fejring af sig

Håndbold. De danske håndboldherrer har haft en vild fest efter lørdagens OL-finale. For selvom det ikke blev til guld i denne omgang, så var der nok at fejre. I centrum var Mathias Gidsel, der blev kåret som mest værdifulde spiller, og den titel kastede en storslået og tilsyneladende våd fejring af sig i Tokyo. Det er landstræner Nikolaj Jacobsen, som har givet et indblik i den festlige fejring på sin Instagram. I videoen kan man høre spillerne synge: »Gidsel on fire!«, mens Mathias Gidsel selv sidder på skuldrene af Lasse Andersson.

Atletik. Den forsvarende mester og verdensrekordholder, Eliud Kipchoge, vandt det traditionsrige maraton, der blev afviklet i Sapporo over 1.000 kilometer nord for Tokyo. Kenyaneren vandt i tiden 2.08,38 timer. Abdi Nageeye fra Holland vandt sølv, mens belgieren Bashir Abdi fik bronze. de to danske deltagere i den 42,195 kilometer lange udfordring, Abdi Ulad og Thijs Nijhuis, sluttede som henholdsvis nr. 23 og 70.