Nomineret til Årets Fund 2019: 17-årigt dansk stjernefrø gav alle andre baghjul

Nomineret Årets Fund 2019 Politiken præsenterer hver dag frem til 28. december en af de 10 nominerede til Årets Fund. Frederik Vesti, automobilsport 17, år vinder af FIA’s regionale formel 3-mesterskab med 13 sejre og i alt 20 podieplaceringer i 24 løb. Rasmus Lund Pedersen, cykling Mads Brandt Pedersen, kajak Erika Batakujevic,karate Tobias Thorning Jørgensen, parasport Emil Hallundbæk, ridning Natacha Violet Saouma-Pedersen og Mathias Bruun Borreskov, sejlsport Alexander Aslak Nørgaard, svømning Holger Vitus Nødskov Rune, tennis Sofia Nørager Bisgaard, volleyball Kåringen finder sted 29. december i samarbejde med DIF og Team Danmark. Vis mere

Statistikken taler for sig selv. 24 gange stillede Frederik Vesti i sæsonens løb til start i det regionale europæiske formel 3-mesterskab, og i 13 tilfælde kørte den 17-årige dansker først over målstregen. I alt 20 gange havnede det danske stjernefrø på podiet, altså mellem de tre bedste, og sammenlagt vandt han titlen med et forspring på over 130 point til nr. 2.

I bund og grund er Frederik Vesti, der er indstillet til prisen Årets Fund i dansk idræt af Dansk Automobil Sports Union, da også godt tilfreds med sæsonens forløb, selv om der, som han siger, er plads til forbedringer.

»Du vil jo altid gerne vinde nogle flere løb og gøre det endnu bedre. Der har også været to gange i sæsonen, hvor jeg egentlig har vundet løbene og fået en straf. Det er sådan nogle ting, du helst skal undgå, og det er også noget, jeg lærer af. På den måde har det været en god sæson, og jeg har været dominerende, men du er altid sulten efter mere og kigger på, hvor det kan blive bedre. Hvis du stopper med det, bliver du overhalet i næste sæson« siger Frederik Vesti.

På crosser som toårig

Danskeren havde et hårdt 2018, og derfor er han ekstra glad for den succes, som blev ham til del i år, for det er noget, Vesti kan bruge videre i karrieren.

»Det, jeg er allermest glad for, er den udvikling, jeg har gået igennem. I 2019 har jeg virkelig formået at arbejde med det og taget et step frem hver evig eneste gang, jeg sidder i bilen. Det har gjort, at hver gang jeg satte mig i bilen, var jeg bedre end sidste gang. Derfor kunne jeg blive ved med at vinde og vinde, og var hurtigt, selv om mine konkurrenter var megasultne efter at slå mig«, fortæller Frederik Vesti.

Farten har Frederik Vesti haft, lige siden han i en alder af to et halvt år blev sat på på en crossmaskine med støttehjul, og da han blev otte, fik racerkøreren in spe en gokart.

Siden er det gået fremad for Frederik Vesti, der allerede ret tidligt formulerede sin fremtidsdrøm.

»Mit mål er at blive verdensmester i formel 1. Det har det været hele tiden. Det er det, jeg står op for, og det er det, jeg tænker på hele dagen. Det er et mål langt ude i fremtiden, som jeg ser frem til, men omvendt har jeg fokus på, hvad jeg skal i morgen for at blive bedre«, siger han.

I motorsportsverdenen er det nogle gange en fordel at have et kendt efternavn, og eksempelvis har Frederik Vesti i den netop afsluttede sæson dystet mod blandt andre Enzo Fittipaldi (barnebarn af den tidligere dobbelte formel 1-verdensmester Emerson Fittipaldi), David Schumacher (søn af den tidligere formel 1-kører Ralf Schumacher) og Matteo Nannini (den tidligere formel 1-kører Alessandro Nanninis nevø).

Efternavnet kan i nogle tilfælde åbne en dør, hvorimod Frederik Vesti må gå den hårde vej og være meget opsøgende i forhold til at få de nødvendige sponsorer om bord. Det arbejde er han i fuld gang med netop nu, så planerne for næste sæson kan komme på plads.

Det koster mange penge

Der skal findes omkring 10 millioner kroner, hvis Frederik Vesti skal gøre sig håb om en plads i feltet i den europæiske formel 3-serie, der køres som supportløb til en række formel 1-grandprixer.