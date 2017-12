USA lammetæver de unge danske VM-talenter 9-0

Ishockey: USA var alt for stor en opgave for Danmarks ishockeytalenter, da U20-VM tirsdag gik i gang i Buffalo i delstaten New York. Danskerne tabte opgøret, der blev spillet natten til onsdag dansk tid, med 0-9. Det er fjerde år i træk, at Danmark er med blandt verdens ti bedste U20-landshold. Og med USA, Canada, Finland samt Slovakiet som modstandere i den indledende pulje er der ikke udsigt til nogen nemme kampe. I tirsdagens anden kamp i Danmarks pulje vandt Canada 4-2 mod Finland.

I modsætning til Danmark leverede Tjekkiet en sensation på åbningsdagen ved at besejre Rusland 5-4. De to hold er i pulje med Sverige, der kom godt fra start med en sejr på 6-1 over Hviderusland, mens Schweiz spiller sin første puljekamp onsdag.

Håndbold: TTH Holstebro har onsdag forlænget aftalen med den finske playmaker Jac Karlsson med et år. Det skriver klubben i en pressemeddelelse. »Da jeg befinder mig rigtig godt i TTH, spiller med på et hold i toppen af ligaen, og hvor jeg har et stort ansvar, så var beslutningen ikke så svær«, siger den 31-årige finne.

NFL: En af Pittsburgh Steelers' helt store stjerner gennem de seneste mange år har skrevet kontrakt med rivalerne fra New England Patriots. 39-årige James Harrison har således sat sin underskrift på en etårig aftale med Patriots. Steelers fritstillede James Harrison lørdag, og tre dage senere har Patriots altså tilknyttet den rutinerede linebacker. Patriots og Steelers har de seneste år ofte stået over for hinanden i afgørende kampe i NFL. Harrison har siden midten af 2000'erne været en kulturbærer i Steelers og en vigtig del af holdets aggressive forsvar. Han trak sig kortvarigt tilbage i 2013, men i 2014 var han tilbage i Steelers-trøjen.

Status: Et flot år for dansk idræt på internationalt plan. Sådan lyder det enstemmigt fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark i deres status over sportsåret 2017. I en pressemeddelelse glæder DIF sig over, at det blev til 138 EM- og VM-medaljer, hvilket er 28 flere, end da det senest var år 1 efter et OL. Dengang i 2013 lød høsten på 110 medaljer. »På trods af vores beskedne størrelse leverede danske atleter i 2017 endnu en flot medaljehøst. Vores eliteatleter er fantastiske repræsentanter for Danmark, og der står stor respekt om dansk eliteidræt i hele verden«, siger DIF’s OL chef de mission, Morten Rodtwitt.

Fodbold: Premier League-klubben Manchester City fører ligaen med 12 point, har en kamp i baghånden (onsdag hos Newcastle) og har vundet de seneste 17 Premier League-kampe. På papiret ser det godt ud for klubben, men holdets belgiske anfører, Vincent Kompany, maner til besindighed. Forsvarsklippen var nemlig en vigtig del af det City-hold, der indhentede Manchester Uniteds forspring på otte point i 2012 og tog mesterskabet.

»Jeg ved ikke, om folk kan huske det, men der var seks kampe tilbage, og vi var otte point bagefter, så det er derfor, jeg altid siger: Nej gutter, vi kan ikke slippe speederen«, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters til britiske medier. »Vi bliver ved og ved og ved, og ingen på holdet kan tillade sig at underpræstere eller lade paraderne falde«, siger den 31-årige belgier.

Fodbold: Tirsdag aften viste den danske angriber Lasse Vibe, at han stadig har mål i støvlerne, da han blev noteret for sin tredje scoring i de seneste to kampe for sin klub, Brentford. Danskeren fik sidste berøring på Brentfords mål til 2-1 mod Aston Villa i den næstbedste engelske række, og han kunne derfor gå hjem som kampens matchvinder, da det blev kampens resultat. Også en anden dansker gjorde sig bemærket i opgøret, da landsholdsspilleren Andreas Bjelland stod for den målgivende aflevering, der førte til Vibes mål.