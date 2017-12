Italiener snyder storfavoritterne og vinder kneben sejr

Enhedslistens nye kurs er ærligt at melde ud, at hvis en S-ledet regering vil føre blå-sort politik på rød-grønne mandater, så vil EL ikke støtte en rød regering. Sådan lyder det fra partiets politiske rådgiver Simon Nyborg i Politiken 20.12. Det lyder sikkert godt på et Enhedsliste-årsmøde. Men meldingen har desværre den konsekvens, at den både kan ende som Løkkes vigtigste nytårsgave og forhindre vigtige fælles røde og grønne mærkesager, hvis Enhedslisten vil lave en Samuelsen på forhånd.

Ultimative røde linjer kan betyde, at rød politik ryger på gulvet, hvis EL mener, at de er de eneste, som definerer sand rød politik.

Lad mig give et eksempel. I 2013 var S-SF-R-regeringen meget langt i finanslovsforhandlinger med EL, men det var ultimativt for EL på Samuelsen-måden at få gennemført to obligatoriske bade om ugen til de ældre. Partiet havde fået tilbud 1 milliard kroner til ældreområdet. Det kunne jo være, at nogle ældre havde brug for noget andet end retten til to gange bad om ugen. Men de to gange bad om ugen var ultimativt for EL. Også selvom fagforeningerne var glade for hele finanslovspakken, ligesom Ældre Sagen var for ældremilliarden.

I forhandlingerne havde EL og regeringen bl.a. også aftalt en styrket indsats mod social dumping, højere fradrag for fagforeningskontingenter, grøn investeringsfond på 5 milliarder og at droppe effektiviseringer i den offentlige sektor for 900 millioner kroner. Men Enhedslisten stod fast. Nul finanslovsaftale uden to bade om ugen til de ældre.