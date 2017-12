Snevejr gjorde udendørs VM-kamp til en ren parodi

Ishockey: Den første udendørskamp nogensinde ved et U20-VM udviklede sig til noget af en farce i Buffalo, hvor USA's talenter vandt med 4-3 over ærkerivalen Canada efter straffeslag. De 44.562 tilskuere, der trodsede snevejr og cirka ti minusgrader, blev vidner til en bizar kamp, der endte med at vare over tre og en halv time og derfor først var færdig natten til lørdag dansk tid. Snevejret var nemlig medvirkende til, at kampen gentagne gange måtte afbrydes, så banen kunne blive renset for sne, og spillerne indtil næste pause kunne spille noget, der mindede om ishockey. Kritikere mener, at udendørskampe sænker kvaliteten af kampene, fordi spillerne laver fejl, de normalt ikke ville lave, fordi pucken glider mere uberegneligt på isen. Derfor var kampen i Buffalo kun mere vand - eller nærmere sne - på kritikernes mølle.

Direkte sport i tv TV 2 16.00 Håndbold: Final4, finale (k) TV 2 Sport 14.00 Håndbold: Final4 - bronzekamp (k) 19.00 Ishockey: SønderjyskE-Esbjerg 02.00 Basketball: Utah-Cleveland TV3+ 18.30 Fodbold: Manchester United-Southampton TV3 Sport 14.00 Tennis: Mubadala World (m) 20.00 Dart: VM 01.05 Ishockey: Washington-New Jersey TV3 Max 16.00 Fodbold: Barnsley-Reading 18.30 Fodbold: Bristol C-Wolverhampton 20.45 Fodbold: Verona-Juventus 6'eren 16.00 Fodbold: Liverpool-Leicester Canal 9 15.00 Fodbold: Roma-Sassuolo 18.00 Fodbold: Inter-Lazio Eurosport 16.15 Skihop: Firebakketurneringen Eurosport 2 15.00 Fodbold: Atalanta-Cagliari Vis mere

Tennis: Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic har meldt afbud til næste uges ATP-turnering Qatar Open, da han stadigvæk ikke er kommet sig helt over en albueskade. Det skriver han på sin hjemmeside. Dermed blev det anden dag i træk, at Djokovic måtte melde afbud til en turnering. Fredag meldte han afbud til Mubadala World Tennis Championship i Abu Dhabi, hvor han skulle have gjort comeback efter at have været skadet siden juli. »Desværre har min albue ikke fået det bedre siden i går. Jeg kan stadigvæk mærke smerte, og derfor trækker jeg mig fra turneringen i Doha«, meddeler Novak Djokovic.

Fodbold: Den tidligere bundesligaspiller Mladen Krstajic skal i stå i spidsen for Serbien ved VM i Rusland til sommer. Krstajic blev forfremmet til midlertidig landstræner i oktober, da Slavoljub Muslin blev opsagt efter uenighed med landets fodboldforbund kort efter, at VM-billetten var sikret. Det er ikke oplyst, om Krstajic' permanente landstrænerkontrakt også gælder efter VM-slutrunden. Serbien er i gruppe med Brasilien, Schweiz og Costa Rica ved VM.

Ishockey: Frans Nielsen og Detroit Red Wings kæmper for at få kontakt med midterfeltet i verdens bedste ishockeyliga, NHL. Og den danske veteran var altafgørende, da Detroit natten til lørdag dansk tid slog New York Rangers 3-2 og hentede vigtige point. New York førte to gange i løbet af den ordinære spilletid, men begge gange fik Detroit udlignet. Kampen endte 2-2, og da der ikke blev scoret i forlænget spilletid, skulle affæren afgøres på straffeslag. Her var Frans Nielsen den første spiller, der skulle afslutte, og danskeren satte pucken ind bag Henrik Lundqvist i New Yorks mål. De resterende fire skud blev brændt.

Fodbold: Napoli kan lune sig på førstepladsen i Serie A, når 2017 bliver til 2018. Det står klart, efter at Napoli ude vandt en smal 1-0-sejr over bundholdet Crotone. Dermed topper Napoli ligaen med 48 point for 19 kampe foran Juventus, der har 44 point. Marek Hamsík bankede bolden i mål efter 17 minutter og øgede sin rekord som mest scorende i Napolis historie med 117 scoringer.