Landstræner ville sige op efter kritik fra spillerne

Håndbold: Et kritisk brev fra spillerne til Klavs Bruun Jørgensen var tæt på at koste træneren for det danske kvindelandshold posten i foråret 2016. Klavs Bruun Jørgensen fortæller i et interview med BT, at han efter kritikken forsøgte at ringe til håndboldforbundets daværende sportschef Ulrik Wilbek for at sige op. Da Wilbek ikke tog telefon, tænkte Bruun Jørgensen sig om en ekstra gang, og efter et evalueringsmøde med spillerne, hvor landstræneren brød grædende sammen, opstod et vendepunkt i forholdet mellem træner og trup. For en måned siden forlængede Klavs Bruun Jørgensen sin kontrakt med tre år.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.10 Ishockey: Spengler Cup, finale 21.30 Basketball: Washington-Chicago 01.00 Basketball: Houston-LA Lakers TV3+ 19.00 Ameri. fodbold: Minnesota-Chicago 22.25 Ameri. fodbold: Atlanta-Carolina TV3 Sport 21.35 Ishockey: Vegas-Toronto 01.05 Ishockey: Detroit-Pittsburgh TV3 Max 17.30 Fodbold: West Bromwich-Arsenal 6'eren 13.00 Fodbold: Crystal P.-Manchester City Eurosport 13.45 Skihop: Firebakketurneringen, kval. Eurosport 2 09.00 Tennis: Brisbane International (m) Vis mere

Motorsport: 10. januar kommer formel 1-chefen Chase Carey til København for at føre samtaler med blandt andre byens overborgmester Frank Jensen (S) og erhvervsminister (K), skriver Ekstra Bladet. Formålet med besøget er at få klarhed over, hovedstaden er villig til at påtage sig værtskabet for et grandprix i motorsportens fineste klasse fra 2020 og 3-5 år frem i tiden. Ifølge Ekstra Bladet vil et grandprix koste mellem 300 og 500 millioner kroner, og Chase Carey vil have et endeligt svar fra København senest 1. august 2018.

Skisport: Dario Cologna vandt 2. etape i det traditionelle Tour de Ski. Italieneren var bedst over de 15 km udført i klassisk stil i Schweiz, og han vandt med et forspring på 0,6 sekunder til Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan. Nr. 3 blev nordmanden Martin Johnsrud Sundby, der var 13 sekunder langsommere. I den samlede stilling fører sidste års vinder, russeren Sergej Ustiugov. Han er 1,6 sekunder foran Cologna.

Fodbold: Enzo Zidane forsøger nu at få gang i karrieren igen og skifter til den schweiziske klub FC Lausanne fra Alaves i La Liga. Som søn af Real Madrids træner og mangeårige spiller Zinedine Zidane har der hvilet et tungt pres på Enzo. Han var lovende på Real Madrids ungdomsakademi, men brød aldrig igennem som senior og skiftede til Alaves. Her er det i denne sæson blev til blot fire kampe, og derfor skifter Zidane nu til Schweiz.

Basketball: Efter at have været ude af spillet i 11 kampe på grund af en skade vendte Stephen Curry tilbage for Golden State Warriors med manér. Stjernen bidrog med 38 point, da Warriors vandt 141-128 over Memphis Grizzlies. 30 af pointene var på trepointsscoringer, og det er sæsonrekord i NBA.

Ishockey: Det danske U20-landshold har det svært ved VM i USA, og kampen mod Canada gav ikke anledning til fornyet optimisme. Tværtimod knuste stormagten de danske juniorer og vandt 8-0. Mens Canada går videre i turneringen som puljevinder, skal Danmark efter tre nederlag kæmpe om at undgå nedrykning fra A-gruppen. Hvis danskerne slår Slovakiet i den sidste kamp, er holdet sikker på at blive oppe i den bedste række.

Dart: Phil 'The Power' Taylor er tæt på den perfekte afslutning på karrieren efter at han har spillet sig frem til VM-finalen. Briten stopper sin glorværdige karriere efter kampen om guldet mod Rob Cross nytårsdag. Vinder Taylor er det hans 17. verdensmesterskab, og han er i topform. I semifinalen slog han waliseren Jamie Lewis overbevisende 6-1. I den anden semifinale vandt Rob Cross 6-5 over den topseedede Michael van Gerwen.

Skihop: Den regerende vinder af Firebakketurneringen, Kamil Stoch, vandt lørdag den første af de i alt fire afdelinger i den traditionsrige turnering. Polakken vandt afdelingen i Oberstdorf i Tyskland med spring på henholdsvis 126 meter og 137 meter. Tyske Richard Freitag blev nummer to foran polakken Dawid Kubacki. Anden afdeling af Firebakketurneringen er i Garmisch-Partenkirchen, og den bliver som altid afviklet 1. januar.