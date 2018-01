Dansker lyner to gange på 78 sekunder

Ishockey: Oliver Bjorkstrand roses til skyerne efter en fantastisk afslutning på sit Columbus Blue Jacket-holds 2-1-møde med Dallas Stars. I tredje periode scorede den 22-årige dansker to gange inden for 78 sekunder, efter at gæsterne tidligere i kampen var kommet foran. Særligt 2-1-målet var spektakulært. Her løftede angriberen pucken ind over Dallas-målmanden. »Der er ikke mange, der kan slå til en puck, som han kan. Det var vigtigt at finde tilbage til det«, siger Columbus-træner John Tortorella til NHL’s hjemmeside. Bjorkstrand er nu oppe på 8 scoringer i indeværende sæson.

Håndbold: Der meldes igen om økonomiske problemer i en klub i de bedste danske rækker. Denne gang er det Nordsjælland Håndbold, der er i pengemangel og i fare for at lukke. Spillerne får fortsat løn, forsikrer bestyrelsesformand Jørgen Simonsen, men klubben skal løbende have tilført kapital for at løbe rundt. »Vi mangler en del midler for at nå i mål. Vi er bagefter, fordi vi mangler en hovedsponsor og andre sponsorer. Vi har nogle udfordringer«, siger Simonsen. Nordsjælland Håndbold rykkede før denne sæson op i landets bedste række.

Tennis: Efter at have trukket sig fra den planlagte sæsonstart i Brisbane melder Andy Murray via Instagram ud, at han overvejer at lade sig operere i hoften. »Det er plan B, og jeg håber ikke, det bliver nødvendigt med en operation, men det er demoraliserende ikke at kunne levere sit bedste niveau på banen. Og jeg har ind imellem stærke smerter«, siger Andy Murray ifølge bbc.com.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 07.00 Tennis: Shenzhen Open (k)

11.30 Tennis: Brisbane International (k)

18.30 Håndbold: Odense-Nykøbing F. (k)

20.30 Håndbold: Midtjylland-Viborg (k)

00.30 Tennis: ASB Classic (k) TV3+ 20.45 Fodbold: Arsenal-Chelsea TV3 Sport 01.35 Ishockey: Detroit-Ottawa TV3 Max 19.00 Fodbold: Lleida-Atlético Madrid

21.00 Fodbold: Las Palmas-Valencia Eurosport 06.00 Tennis: Brisbane International (m)

12.45/16.30 Alpint: World Cup, slalom (k)

13.45 Skihop: Firebakketurnering, kval.

15.15 Langrend: World Cup

17.30/19.40 Tennis: Qatar Open (m) Eurosport 2 09.30 Tennis: Brisbane International (m)

12.00/14.30 Tennis: Hopman Cup

15.30 Tennis: Qatar Open (m)

19.00 Fodbold: Formentera-Alavés

21.00 Fodbold: Cádiz-Sevilla Vis mere

Ishockey: Det 19-årige stortalent Joachim Blichfeld stod for to af de danske mål i den hæsblæsende 5-4-sejr ved U20-VM i USA mod Hviderusland. To danske mål i det sidste minut vendte et truende nederlag til sejr. »Det var en af de vildeste kampe, jeg har spillet. Alle har et rigtig stort hjerte. Vi elsker spillet, og vi elsker hinanden. Vi kæmper for hinanden«, siger Joachim Blichfeld. Danmark møder Hviderusland igen torsdag kl. 18. Vinder de den kamp, er holdet sikret endnu en sæson i A-gruppen.

Fodbold: Hvis karrieren på grønsværen hos Preston North End i den næstbedste engelske række ikke skulle gå hen og blive så indbringende som håbet, så har klubbens irske venstre back Kevin O’Connor noget at falde tilbage på. Kevin O’Connor har nemlig vundet flotte 1 million euro – ca. 7,45 millioner kroner - i et irsk lotteri. O’Connor fik lotterisedlen i gave af en onkel i midten af december. Han meddeler, at han ikke har umiddelbare planer med de mange penge – fokus er på klubben og på at komme længere frem i tabellen, så Preston kan blande sig i kampen om oprykning til Premier League.