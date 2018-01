Skadet Murray trækker sig fra Australian Open

Tennis: Den femfoldige Australian Open-finalist Andy Murray trækker sig fra årets udgave af grand slam-turneringen i Melbourne på grund af en skade, skriver bbc.com. Skotten har døjet med en hofteskade siden Wimbledon i sommeren sidste år, og trods genoptræning og et par forsøg på comeback har han opgivet at blive klar til årets første grand slam-turnering. Senest måtte han trække sig fra ATP-turneringen i Brisbane, som spilles i denne uge. Den tidligere verdensetter er gledet ned som nr. 16 på verdensranglisten som følge af sin lange pause.

Tennis: WTA-ranglistens nr. 1, rumænske Simona Halep, spillede sig torsdag formiddag dansk tid i semifinalen i Shenzhen Open. Det skete med en 6-2, 6-2-sejr over den ellers lovende hviderusser Aryna Sabalenka, der aldrig rigtig kom i gang i opgøret. I semifinalen møder Halep landsmandinden Irina-Camelia Begu.

Ishockey: Peter Regin udlignede i 3. periode til 1-1 for finske Jokerit i KHL mod CSKA Moskva, men det var hjemmeholdet CSKA, der i overtiden sikrede sejren 2-1. Regins danske landsmanden Nicklas Jensen var med i oplægget til det udlignende mål. Jokerit bevarer sin tredjeplads i den samlede stilling i ligaen.

Fodbold: Den svenske klub Hammarby har fyret den danske træner Jakob Michelsen, bekræfter klubben på sin hjemmeside. Allerede onsdag forlød det i diverse medier, at danskeren havde fået sparket, men først torsdag har klubben på sin hjemmeside bekræftet fyringen. »Hammarby Fotboll har besluttet at ophæve kontrakten med Jakob Michelsen, hvilket betyder, at han stopper som cheftræner med omgående virkning«, skriver klubben. Jakob Michelsen blev ansat i klubben for et år siden efter en succesfuld tid i spidsen for Sønderjyske.

Tennis: Med en 6-3, 6-3-sejr over Zarina Diyas fra Kasakhstan kunne russiske Maria Sharapova torsdag morgen dansk tid sikre sig billet til semifinalen i WTA-turneringen Shenzhen Open. Her skal hun møde enten tjekken Katerina Siniakova eller dennes landsmandinde Kristyna Pliskova.

Tennis: På grund af regn i Auckland er hele kvartfinaleprogrammet rykket til sent torsdag aften dansk tid. Her møder blandt andre Caroline Wozniacki den unge amerikaner Sofia Kenin, der er kommet med via kvalifikationen.

Basketball: Topholdene i NBA klarede sig godt i kampene natten til torsdag dansk tid. Golden State Warriors vandt 125-122 hos Dallas Mavericks, Houston Rockets besejrede ude Orlando Magic 116-98, Toronto Raptors vandt i Chicago 124-115 over Bulls, og Boston Celtics vandt hjemme 102-88 over ellers stærke Cleveland Cavaliers. Hjemme i Staples Center blev Los Angeles Lakers til gengæld ydmyget foran knap 19.000 fans, da gæsterne Oklahoma City Thunder tog rundens største sejr med cifrene 133-96.

Sumobrydning: En af de største stjerner i den japanske sportsverden, sumobryderen Haramafuji, er blevet kendt skyldig i at have overfaldet en yngre kollega under en bytur i efteråret. Den 33-årige Haramafuji, som kommer fra Mongoliet, er idømt en bøde på 500.000 yen, skriver Reuters. Det svarer til cirka 27.000 danske kroner. I oktober var Haramafuji sammen med andre brydere på en bar i byen Tottori, da han så sig vred på en juniorbryder og slog ham i hovedet med fjernbetjeningen til et karaokeanlæg. Offeret, landsmanden Takanoiwa, blev bragt på hospitalet med kraniebrud. Haramafuji var angiveligt blevet vred over, at den unge bryder havde udvist mangel på respekt ved at tjekke sin mobiltelefon, mens de to talte sammen.