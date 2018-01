Dolberg sidder ude med skade i to måneder

Fodbold: Kasper Dolbergs muligheder for at spille sig til en plads i den danske VM-trup er blevet forringet efter at han har fået konstateret en ledbåndsskade i højre fod. Ajax-angriberen er på grund af skaden ude af spillet i to måneder, skriver den hollandske klub på sin hjemmeside. 21-årige Dolberg pådrog sig skaden i efterårssæsonens sidste kamp mod Willem II, og det er skidt nyt for stortalentet, der netop var ved at komme ud af en længere formkrise. »Han vil under alle omstændigheder ikke være til rådighed for os i januar og februar, og han rejser ikke med til træningslejren i Portugal i næste uge«, skriver Ajax på sin hjemmeside.

Fodbold: Diego Costa både scorede og så rødt, da Atletico Madrid på hjemmebane besejrede Getafe 2-0. Hovedstadsklubben bragte sig på 1-0 i 1. halvleg, da Angel Correa scorede på oplæg fra Antoine Griezmann, og alt åndende fred og ro. Det ændrede sig efter pausen. Efter 62 minutter spil gik Diego Costa det gule kort, da hans albue var lidt for aktiv i en nærkamp med Djene fra Getafe. Seks minutter senere var Costa på spil igen, da han scorede til 2-0, men angriberen kunne slet ikke holde op med at fejre sig selv, og så fik han sit andet gule kort ensbetydende med rødt.

Alpint: Mikaela Shiffrin er i overdådig form på pisterne, hvilket blev understreget i slovenske Kranskja Gora. Her slog amerikaneren til for 39. gang i karrieren, da hun vandt World Cup-løbet i storslalom foran franskmanden Tessa Worley og Sophia Goggi fra Italien. Det var samtidig Shiffrins 12. sejr i denne sæson, og hun fører nu med over dobbelt så mange point som Viktoria Rebensburg i den samlede World Cup-stilling.

Amazing start of the year for @MikaelaShiffrin unbeaten in 2018 so far. 3/3 wins this year from Oslo, Zagreb and now Kranjska Gora. Can she make it four in the slalom tomorrow? #fisalpine #KranjskaGora — Peter Davies (@peterdav93) 6. januar 2018

Olympisk: Nordkorea vil »sandsynligvis« deltage i det kommende vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang om en måned. Det siger Nordkoreas repræsentant i Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Chang Ung, ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo, skriver Ritzau. Det nordkoreanske kunstskøjteløberpar Ryom Tae-ok og Kim Ju-sik er kvalificeret til OL, men Nordkoreas Olympiske Komité missede en deadline i oktober for at bekræfte parrets OL-deltagelse.

Direkte sport i tv TV 2 16.45 Håndbold: Danmark-Norge (m) TV 2 Sport 12.10 Skiskydning: World Cup, jagtst. (k) 14.55 Skiskydning: World Cup, jagtst. (m) 19.15 Håndbold: Frankrig-Egypten (m) 21.30 Basketball: Clippers-Golden State TV3+ 16.00 Fodbold: Manchester City-Burnley 18.30 Fodbold: Norwich-Chelsea 22.45 Am. fodbold: Kansas City-Tennessee 02.15 Am. fodbold: Los Angeles-Atlanta TV3 Sport 12.35 Tennis: Tata Open (m) 15.00 Fodbold: Napoli-Verona 17.15 Fodbold: Valencia-Girona 19.05/22.00/01.05 Ishockey: NHL-kampe TV3 Max 16.00 Fodbold: Fulham-Southampton 18.00 Fodbold: Roma-Atalanta 20.45 Fodbold: Sevilla-Real Betis 6'eren 13.45 Fodbold: Fleetwood-Leicester 16.00 Fodbold: Exeter-West Bromwich Canal9 13.00 Fodbold: Atlético Madrid-Getafe 15.00 Fodbold: SPAL 2013-Lazio 20.45 Fodbold: Cagliari-Juventus Eurosport 09.15/12.45 Alpint: World Cup, storsl. (k) 12.00 Skiskydning: World Cup, jagtst. (k) 14.30 Langrend: World Cup (k) 15.00 Skiskydning: World Cup, jagtst. (m) 15.45 Langrend: World Cup (m) 16.30 Skihop: Firebakketurneringen Eurosport 2 09.00/11.00/13.00 Tennis: Hopman Cup 14.00 Kælkning: World Cup 16.00 Tennis: Qatar Open (m) 18.30 Fodbold: Las Palmas-Eibar 21.30 Freestyle: World Cup Vis mere

Tennis: Det blev Schweiz, der vandt Hopman Cup med en sejr på 2-1 over Tyskland. Det afgørende point sikrede Roger Federer og Belinda Bencic sig ved at vinde den afsluttende mixeddouble 4-3, 4-2 over Alexander Zverev/Angelique Kerber. Det var tredje gang, Schweiz vandt Hopman Cup, men første gang siden 2001.

Tennis: Verdensranglistens nr. 1, rumænske Simona Halep, levede op til sin status, da hun vandt WTA-turneringen i Shenzhen. Halep slog i finalen Katerina Siniakova fra Tjekkiet i tre sæt med cifrene. 6-1, 2-6, 6-0. I Brisbane blev det ukrainsk sejr, da Elina Svitolina vandt over den useedede Aliaksandra Sasnovich fra Hviderusland klart i to sæt med cifrene 6-2, 6-1.

Couldn’t be happier with my start to 2018! Thanks for all your support pic.twitter.com/OIdMLxfDfS — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 6. januar 2018

Håndbold: Ribe-Esbjerg har indgået en aftale med den rutinerede træner Ryan Zingleren, som dermed skal stå i spidsen for vestjydernes ligahold i foråret. Zinglersen afløser den fyrede Jan Leslie. I en lang karriere har Ryan Zinglersen trænet blandt andet Skjern og Melsungen i Bundesligaen og dameholdene FC Midtjylland og Randers.

Motorsport: Ifølge BBC bliver det russeren Sergej Sorotkin, der sikrer sig det ledige sæde hos Williams i motorsportens formel 1-klasse. Pladsen blev ledig, da veteranen trak sig tilbage efter sidste løb i 2017, og Sirotkin er blevet foretrukket på bekostning af blandt andet polakken Robert Kubica. 22-årige Sergej Sorotkin har tidligere været reservekører hos Renault, og måske spiller hans sponsoropbakning på omkring 110 millioner kroner ind i valget.