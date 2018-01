Ligalandshold: Ja, det er VM-sæson, men EM i 2020 også er allerede i kikkerten Ligalandsholdets unge skal skabe relationer til de mere erfarne og vise Åge Hareide, at de har evnen til at lære, hvad der skal til at nå internationalt niveau. Temaet er kontinuitet.

I korte øjeblikke nærmede stemningen på sidelinjen sig et anspændt leje undervejs i ligalandsholdets første træning under opholdet i Abu Dhabi.

Ligalandsholdet Truppen i Abu Dhabi Målmænd Frederik Rønnow, Brøndby (25 år) Jeppe Højbjerg, Esbjerg (22) Jesper Hansen, FC Midtjylland (32) Forsvar Bashkim Kadrii, Randers (26) Jacob Rasmussen, Rosenborg (20) Jakob Ahlmann Nielsen, AaB (26) Jens Martin Gammelby, Silkeborg (22) Kian H. Hansen, FC Midtjylland (28) Lasse Nielsen, Malmø FF (30) Mads Pedersen, FC Nordsjælland (21) Rasmus Nissen Kristensen, FC Midtjylland (20) Midtbane Christian Nørgaard, Brøndby (23) Jakob Poulsen, FC Midtjylland (34) Mathias Jensen, FC Nordsjælland (22) Mike Jensen, Rosenborg (29) Mikkel Duelund, FC Midtjylland (20) Robert Skov, Silkeborg (21) Sammy Skytte, Silkeborg (20) Victor Nelsson, FC Nordsjælland (19) Angribere Jannik Pohl, AaB (21) Mikael Uhre, SønderjyskE (23) Nikolai Laursen, PSV Eindhoven (19) Vis mere

Såmænd ikke hos den medrejsende stab fra Dansk Boldspil-Union (DBU), der havde afslappet morskab ud af at følge med i bestræbelserne på at få løftet en skraldespand op i det interimistiske tv-tårn, så videomanden kunne få noget at stille sin computer på. Nej, den lettere irritable utålmodighed kom til udtryk fra 80-90 sortklædte drenge, der trippede for at komme ind på græsset, for klokken nærmede sig 18 – og så var banen altså deres, gjorde både purke og forældre ret utvetydigt opmærksom på.

Med kortvarig udfoldelse af diplomati på internationalt plan lykkedes det dog at overtale såvel trænere som U9-, U10- og U11-spillerne fra rugbyklubben Abu Dhabi Harlequins, der råder over spillere »from all over the world«, som den kvindelige holdleder fortalte, til at begynde netop denne søndags træning med et kvarters opvarmning og fysiske øvelser uden for de hvide kridtstreger, så mændene i røde trøjer med rund bold kunne få overstået det, de nu engang var i færd med.

Ungt potentiale i samspil med erfaring

Og det var højintenst spil til to mål på halv bane som afslutning på en session, der mest af alt var præget så skal vi altså til at i gang gutter-attitude.

Landstræner Åge Hareide udstedte enkelte træningsordrer i løbet af de fem kvarters øvelser, men konverserede ellers med sin assistent Jon Dahl Tomasson og U21-landsholdets træner, Niels Frederiksen.

Udviklingen af netop det samspil er et væsentligt formål med træningslejren i Abu Dhabi.

»I vores job må vi tænke både på det korte sigt og på det lange sigt. Jeg har talt med Niels om, at vi skal se, hvordan de unge drenge tænker, reagerer og arbejder mod det mål at komme på A-landsholdet«, siger Åge Hareide og understreger, at 10 dage med ligalandsholdet for ham handler om andet end at udtage tidens 23 bedste spillere i Danmark.

Vi skal se, hvordan de unge drenge tænker, reagerer og arbejder mod det mål at komme på A-landsholdet

»Vi skal i stedet tage de potentialer, der ligger i U21-truppen, som vi tror kan blive landsholdsspillere, og sætte dem sammen med folk, som har erfaring på det felt«, uddyber Danmarks norske landstræner, der i samspil med sine DBU-kolleger har bekræftet den mission med udtagelsen af mandskabet.