Barcelonas millardindkøb starter med tre ugers skadespause

Fodbold: FC Barcelona må vente på at gøre brug af millardindkøbet Philippe Coutinho, der i dag blev præsenteret i klubben efter sit skifte fra Liverpool og søndagens lægetjek. »Philippe Coutinho har en skade i højre lår og forventes at være ude i omkring tre uger«, skriver FC Barcelona på klubbens hjemmeside. Den 25-årige brasilianer kunne dog jonglere med en bold, da han blev præsenteret for klubbens tilhængere på Camp Nou. »Jeg vil gerne takke præsidenten og alle, der har gjort dette muligt. Jeg er meget glad. Det er en drøm, som er gået i opfyldelse, og jeg håber, jeg kan klare jobbet på banen«, sagde Coutinho i den forbindelse.

Tennis: Skotten Andy Murray må vente i lang tid, inden han igen er klar til at konkurrere på tennisbanen. Han havde håbet at kunne undgå en operation af sin skadede hofte, men den var ikke til at komme udenom. Den har han nu gennemgået, og han regner først med at være tilbage til sommer, skriver BBC. »Jeg er ikke færdig med at spille tennis på topplan. Jeg ønsker at konkurrere på det højeste niveau igen. Jeg er optimistisk omkring fremtiden. Kirurgen var meget tilfreds med operationen«, siger Murray. Han har ikke spillet en turnering siden Wimbledon sidste sommer, og grand slam-turneringen på græs kan meget vel også blive hans næste store turnering. »Min plan er at komme tilbage omkring græssæsonen. Muligvis også før, men jeg vil ikke forcere mit comeback. Jeg vil vide, at jeg er helt klar, når jeg kommer tilbage«, lyder det fra den tidligere verdensetter.

Ishockey: Den lidt dykkende formkurve for den finske storklub Jokerit i KHL blev understreget i holdets seneste kamp, der på hjemmebane blev tabt 1-2 til Matallurg Magnitogorsk. Danske Oliver Lauridsen var med til at assistere ved 1-1-udligningen i 2. periode, men i overtiden var det gæsterne, der var skarpest. Jokerit holder stadig tredjepladsen i den samlede stilling efter SKA Skt. Petersborg og CSKA Moskva, men er ved at blive indhentet, da der nu er fem klubber kun adskilt af syv point i puljen efter de to førende.

Håndbold: Flensburg-Handewitt har sikret sig endnu en dansker til spillertruppen, der i forvejen tæller syv spillere fra naboen mod nord. Aalborg Håndbold meddeler, at stregspilleren Simon Hald fra næste sæson skifter til Flensburg-Handewitt, hvor han gør landsmændene Rasmus Lauge, Lasse Svan, Kevin Møller, Thomas Mogensen, Henrik Toft Hansen, Anders Zachariassen og Rasmus Lind selskab.

Foto: Aaron Favila/AP I 2013 genvandt Victoria Azarenka trofæet i Australian Open med en finalesejr over kineseren Li Na.

Tennis: Damesinglerækken har stor sandsynlighed for at få en førstegangsvinder, når årets første grandslamturnering afvikles i Melbourne i næste uge. Serena Williams, der har vundet Australian Open syv gange, har meldt fra, og det samme har nu hviderusseren Victoria Azarenka, der vandt i 2012 og 2013. Li Na (vinder i 2014) og Kim Clijsters (2011) har indstillet deres karrierer, så det aktuelle felt tæller nu kun to tidligere vindere: tyskeren Angelique Kerber (2016) og russeren Maria Sharapova (2008). Azarenka, der ikke længere danner par med faderen til det barn, hun fødte i 2016, angiver »familiære omstændigheder« som årsag til sit afbud. Azarenka har ikke spillet siden Wimbledon i juli og er røget ned som nummer 210 på verdensranglisten, men hun havde fået et wildcard til Australian Open, som hun altså ikke udnytter.

Fodbold: Vejle har solgt den 20-årige kinesiske forsvarsspiller Wang Xin til Guangzhou Evergrande i hans hjemland. »Det er jo en lille solstrålehistorie. Vi tager en spiller herop, giver ham et elitetræningsmiljø, udvikler på ham og sælger ham til sit respektive hjemland og pengene fra salget går direkte i klubbens kasse«, siger Vejle Boldklubs tekniske chef, Jacob Krüger til klubbens hjemmeside. Wang Xin opnåede 2 førsteholdskampe for Vejle.

Fodbold: Lasse Vibe fra Brentford er efter sine fire mål i december blandt de seks spillere, der er nomineret til prisen som Månedens Spiller i den næstbedste engelske række, Championship.

Cykling: Michael Mørkøv skal i den første uge af februar udgøre par nummer 7 i det københavnske seksdagesløb sammen med belgieren Kenny De Ketele. »Jeg tror ikke, der findes en stærkere rytter i seksdagesfeltet lige nu end Kenny De Ketele. Dermed får jeg de perfekte betingelser for at vinde i Ballerup for syvende gang«, siger Mørkøv i en pressemeddelelse. De Ketele er de seneste to år blevet nummer to i Ballerup sammen med Morena De Pauw, sidste år efter Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen.

Foto: Alex Brandon/AP Carter Hutton forsøger forgæves at stoppe den puck, som Lars Eller fra en spids vinkel sendte i mål til 3-2.

Ishockey: Lars Eller blev med sit 6. mål i denne sæson nattens eneste danske målscorer i NHL, da han bidrog til Washington Capitals sejr på 4-3 efter overtid mod St. Louis Blues. Efter en redning Blues-målmanden Carter Hutton havnede pucken hos Lars Eller, der fra en spids vinkel klemte pucken op i det ene målhjørne til 3-2 midt i tredje periode. Nikolaj Ehlers var med Winnnipeg Jets med til at vinde 4-1 over San Jose Sharks, der var uden Jannik Hansen, Mikkel Bødker og Joachim Blichfeld. Oliver Bjorkstrand brændte sit forsøg i straffeslagskonkurrencen, men Columbus Blue jackets vandt alligevel 3-2 over Florida Panthers. Frans Nielsen tabte derimod 5-2 med Detroit Red Wings mod Tampa Bay Lightning.