Engelsk fodbold adopterer en amerikansk regel

Fodbold: Når det Engelske Fodboldforbund (FA) i fremtiden indkalder til jobsamtaler til stillinger på forbundets mange forskellige landshold fra U15 til A-niveau, så skal der – såfremt en ansøger imødekommer de stillede jobbetingelser – indkaldes mindst en ikke-hvid ansøger til jobsamtale. Det har FA-ledelsen besluttet, og forbundet adopterer dermed en regel fra den amerikanske football-liga, NFL. Her har NFL’s 32 hold siden 2003 haft en aftale om, at ansøgere fra etniske minoriteter skal indkaldes til jobsamtale. Reglen er kendt under navnet The Rooney Rule og har navn efter den tidligere Pittsburgh Steelers-boss Dan Rooney. FA har gennem flere år været under voldsom beskyldning for at være drevet af en snæver kreds af hvide mænd. På øverste niveau er det kun det engelske kvindelandshold, der har haft en ikke-hvis træner. Det var i perioden 1998-2013, da Hope Powell var landstræner.

Fodbold: Videodommersystemet VAR debuterede i engelsk fodbold og spillede en central og afgørende rolle, da Glenn Murray på en scoring tre minutter før tid sikrede Brighton en 2-1-sejr på hjemmebane over Crystal Palace i den engelske FA Cups 3. runde. Glenn Murrays scoring – Brighton-spilleren rettede holdkammeraten Uwe Hünemeiers hovedstød af - blev godkendt efter at kampdommer Andre Marriner havde konsulteret medarbejderne på det såkaldte VAR-kontor i London. Deres ord var nok, for Marriner gennemså ikke situationen på skærmen på sidelinjen, som han ellers havde mulighed for.

»Jeg tror, jeg fik bolden i mål med min hofte eller mit knæ«, siger matchvinderen ifølge BBC. Crystal Palace-spillerne protesterede i første omgang, da de mente, der var hånd på bolden, men manager Roy Hodgson erklærede efterfølgende, at målet var helt korrekt. »Det havde været en meget hård dom at underkende scoringen«, lød det fra den rutinerede træner. Videodommersystemet VAR er i en testfase i England og vil også blive brugt i ugens semifinaler i Liga Cuppen.

Foto: Fuller Gareth/AP Brighton jubler efter sejren på 2-1 og er nu klar til at møde Middlesbrough på udebane i 4. runde af verdens ældste fodboldturnering.

Tennis: Fem dage efter hun måtte udgå skadet af kvartfinalen i Adelaide var der nedtur allerede i 1. runde i Sydney for briten Johanna Konta. I en hård kamp måtte verdens nummer 9 sige farvel efter 3-6, 5-7 mod polske Agineszka Radwanska. Polakken med en lang, lang fortid i top-5, fik dermed oprejsning fra sidste års finalenederlag i Sydney til netop Konta. Briten mister med nederlaget en pæn sum ranglistepoint og må mandag afgive 9.-pladsen til amerikaneren CoCo Vandeweghe.

Tennis: 2. runde i Sydney bød på et hurtigt farvel til den 37-årige finaleseedede amerikanske veteran Venus Williams. I en match, der var Williams’ første på WTA-niveau i 2018, og mod en anden tidligere verdensetter, sluttede det 5-7, 6-3 og 6-1 i tyske Angelique Kerbers favør. Kerber møder i 3. runde nu slovakken Dominika Cibulkova, der ordnede Elena Vesnina fra Rusland 6-4, 6-4.

Håndbold: En af den danske ligas største skarpskytter tager endnu en sæson i Mors-Thy. Svenske Marcus Dahlin har således forlænget sin kontrakt til 2019. Marcus Dahlin har scoret 98 gange i denne sæson og er nummer tre på topscorerlisten.

Fodbold: Dominic Vinicius scorede 9 gange i efteråret for Vejle i 1. division, men klubben meddeler, at den er i færd med at sælge angriberen til en klub i Kina.