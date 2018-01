Amerikansk fænomen får de andre til at stå stille

Alpint: Intet synes at kunne stoppe den amerikanske slalomløber Mikaela Shiffrin i denne sæson. Sent tirsdag aften vandt hun slalom-konkurrencen i østrigske Flachau, og det var femte World Cup-sejr i 2018 og den 41. i karrieren. Efter første gennemløb var Shiffrin på andenpladsen 0,37 sekunder efter østrigeren Bernadette Schild, men med et fabelagtigt andet gennemløb endte det amerikanske fænomen med at vinde 0,94 sekunder foran Schild. Friday Hansdotter fra Sverige blev nr. 3. I den samlede World Cup-stilling har Mikaela Shiffrin næsten tre gange så mange point som nr. 2, der er Wendy Holdener fra Schweiz.

Tennis: Efter en længere skadespause fik Novak Djokovic comeback, da han i en opvisningskamp slog Dominic Thiem i to sæt med cifrene 6-1, 6-4. Den tidligere verdensetter sagde ifølge AP, at comebacket og sejren var et stort boost før årets første grand slam, Australian Open.

Håndbold: Når denne sæson slutter har Markus Olsson spillet tre år i Skjern Håndbold, og det bliver derefter ikke til flere kampe i den grønne trøje for svenskeren. Svenskeren har nemlig besluttet sig for at forlade det vestjyske og søge nye udfordringer andetsteds.

Ishockey: Nikolaj Ehlers bidrog med to mål, da Winnipeg Jets slog Buffalo Sabbres 7-4 i den nordamerikanske NHL-liga. Det var danskerens 18. og 19. mål i denne sæson, hvilket placerer danskeren som nr. 13 på topscorerlisten. Også Lars Eller var på pletten, da han scorede i Washington Capitals' 3-1-sejr mod bundholdet Vancouver Canucks på hjemmebane.

Fodbold: Landstræner Åge Hareide kom galt af sted, da han var på juleferie, for et skistyrt volder ham nu problemer. »Jeg faldt på ski i julen og har ikke rigtig følelse i det ene ben. Det er intet problem at sidde og ligge, men det er svært at gå«, siger den danske landstræner ifølge Fottballskanalen.

Cykling: I forbindelse med 6 dagesløbet i Ballerup Super Arena 1.-6. februar skal der for første gang nogensinde i Dan,ark også køres parløb for kvinder. Det bliver europamester i scratch og pointløb Trine Schmidt og den tidligere junior verdensmester i pointløb Julis Leth, som skal danne historiens første par nr. 7 for kvinder.

Fodbold: Atlético Madrid er klar til kvartfinalen i den spanske pokalturnering, Copa del Rey. Hovedstadsklubben havde ingen problemer med at sende upåagtede Lleida ud med samlet 7-0. Atlético havde vundet første opgør 4-0, og returopgøret på hjemmebane tirsdag blev vundet med 3-0 på scoringer af Yannick Ferreira-Carrasco, Kévin Gameiro og Vitolo i anden halvleg.

Fodbold: Valencia klarede 1-1 på udebane mod Las Palmas i det første af to opgør i den spanske pokalturnerings ottendedelsfinaler. Tirsdag gjorde Valencia så arbejdet færdigt med en sikker hjemmesejr på 4-0. Dermed er holdet klar til kvartfinalerne. Luciano Vietto scorede hattrick for sejrherrerne.