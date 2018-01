Wozniacki-modstander scorer første WTA-finale

Tennis: I 1. runde af Australian Open, der starter mandag, skal Caroline Wozniacki møde Mihaela Buzarnescu, og rumæneren har fået en god optakt til mødet med den danske favorit. I WTA-turneringen i Hobart på Tasmanien er Buzarnescu nemlig for første gang fremme i en finale på højeste niveau, efter hun fredag vandt 6-2, 6-2 over ukrainske Lesia Tsurenko. I finalen venter den forsvarende mester, belgiske Elise Mertens, der sidste år besejrede en anden rumæner i finalen, Monica Niculescu.

Håndbold: Den svenske landsholdsspiller Ulrika Toft Hansen er gravid, og dermed har hun spillet sin sidste kamp for Team Esbjerg. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Tennis: Argentinske Juan Martin del Potro, der i årevis har været plaget af håndledsskader, ser ud til at være i fin form ved sæsonstart. I hvert fald spillede han sig fredag i Auckland-finalen efter at have besejret veteranen David Ferrer 6-4, 6-4. Modstanderen i kampen om titlen er Ferrers spanske landsmand Roberto Bautista Agut, der vandt sin semifinale over hollandske Robin Haase efter tre gange tiebreak.

Fodbold: Sent torsdag fik danskerne i Celta Vigo en grim oplevelse, da de gæstede Camp Nou til mødet med Barcelona i Copa del Rey. Hjemmeholdet vandt 5-0 på scoringer af Lionel Messi (2), Jordi Alba, Luis Suárez og Ivan Rakitic. Emre Mor spillede hele kampen for Celta, mens både Pione Sisto og Daniel Wass blev skiftet ud. Sevilla var uden Simon Kjær og Michael Krohn-Dehli, da holdet hjemme vandt 2-1 over Cadiz, mens den tredje kamp endte med en 2-0-udesejr til Espanyol over Levante.

Foto: Gene Lluis Barcelonas portugisiske midtbanespiller Andre Gomes snupper bolden for næsen af Emre Mor, der med Celta Vigo tabte stort på Camp Nou.

Tennis: Vinderen af Australian Open 2016, tyske Angelique Kerber, er ved at finde tilbage til sin gode form fra det år. Fredag spillede hun sig i hvert fald frem til finalen i Sydney, efter det lykkedes hende at besejre italienske Camila Giogi med cifrene 6-2, 6-3. I finalen vil kerber dog få en del modstand også fra tilskuerpladserne, for her venter australske Ashleigh Barty.

Fodbold: Superligaklubben FC Helsingør har forlænget kontrakten med anfører Andreas Holm, der har lagt to år til den kontrakt, der ellers stod til at løbe ud til sommer. Holm er en af de mest erfarne spillere i truppen og har været med hele vejen fra 2. division til Superligaen, siden han kom til klubben i 2014. Han rundede 100 kampe for klubben i efteråret og er nu oppe på 101 kampe.

Fodbold: Det danske U21- og ligalandshold var spillemæssigt godt med i det meste af torsdagens træningskamp mod Sverige i Abu Dhabi. Alligevel endte danskerne skuffende med at tabe kampen 0-1 på et mål tre minutter inde i overtiden. Det ærgrede assisterende træner Jon Dahl Tomasson, som stod i spidsen for holdet i landstræner Åge Hareides fravær.

»Set i bakspejlet må vi selvfølgelig aldrig give sådan en kamp væk i sidste minut, det må vi lære af. Der har været rigtig mange gode ting, og der er selvfølgelig nogle ting, vi skal arbejde på, som kan blive meget bedre. Vi evaluerer det med spillerne og arbejder hen mod næste kamp og ser, om tingene kan blive en anelse bedre«, siger Tomasson til landsholdets Facebook-side.