Fransk topdommer sparker ud efter spiller i grotesk scene

Fodbold: Paris SG vandt søndag 1-0 ude i Nantes, men så hører al normalitet også op. Kampen vil blive husket for en bizar scene, hvor dommer Tony Chapron, der i slutminutterne uheldigt var blevet nedlagt af Nantes-spilleren Diego Carlos, som dommer Chapron så valgte at sparke ud efter. Tony Chapron gav derefter Carlos et gult kort for ’forseelsen’, og da Carlos allerede havde et gult fra tidligere i kampen var det lig marchordre.

The referee of Nantes vs PSG game

(Credits: @philousports )pic.twitter.com/i0iLOgggBI — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 14. januar 2018

Nantes-lejren er nu i oprør. »Det er en joke. Jeg har fået 20 beskeder fra folk fra hele verden, som skriver, at denne dommer er en joke«, siger Nantes-præsident Waldemar Kita ifølge Ritzau efter kampen.

Tennis: Verdensklasse. Hvis topseedede Rafael Nadal kan holde niveauet fra sin 1. runde-kamp ved Australian Open, bliver det svært for konkurrenterne. I hvert fald leverede spanieren en fornem præstation, da han fejede Victor Estrella Burgos ud af banen med cifrene 6-1, 6-1, 6-1 i et opgør, hvor der også var plads til lidt lækre showslag en gang imellem. Godt for turneringen er det, at der heller ikke var nogle svagheder i Nadals knæ at spore under hans første kamp. Nadals næste modstander er argentinske Leonardo Mayer.

NFL: Minnesota Vikings kom videre på bekostning af New Orleans Saints, da de havde heldet med sig ved et desperat kast i sidste sekund, så det endte 29-24 mod New Orleans Saints. Med kampens sidste kast fik Case Keenum og receiver Stefon Diggs vendt det hele på hovedet. Fra egen banehalvdel kastede Keenum til Diggs, der greb bolden ved 35-yardlinjen, inden en Saints-spiller missede sin tackling på Diggs, der vendte på stedet og løb ind i endzonen og sikrede sejren.

Minnesota skal i NFL's ene semifinale op mod Philadelphia Eagles på udebane. I den anden semifinale møder New England Patriots hjemme Jacksonville Jaguars. Begge kampe spilles søndag. Der er Super Bowl 4. februar.

Tennis: Venus Williams var en af de helt store tabere på første spilledag ved Australian Open, da hun røg ud til schweizeren Belinda Bencic. Også US Open-mesteren Sloane Stephens er færdig efter 6-2, 6-7 og 2-6 til verdens nummer 34, kinesiske Zhang Shuai.

Tennis: Også to af de etablerede amerikanske mænd havde en forfærdelig første dag ved Australian Open. Jack Sock (seedet 8) tabte i fire sæt til Yuichi Sugita fra Japan, mens John Isner (16) måtte give fortabt efter fire sæt mod australieren Mathew Ebden.

Håndbold: EM-værterne fra Kroatien sejrede 29-22 mod Island i Split og er dermed videre til mellemrunden fra gruppe A sammen med Sverige. Serbien skal slå Island i morgen, hvis de også skal med videre.