Skandaledommer undskylder, at han sparkede en spiller ned

Fodbold: Tony Chapron blev 'verdensberømt', da fodbolddommeren i søndags sparkede en spiller ned under en ligakamp mellem Nantes og Paris SG, og nu erkender den suspenderede Chapron, at han »handlede uhensigtsmæssigt«. Efter et hændeligt sammenstød med Diego Carlos, sparkede Chapron ud efter Nantesspilleren, som han fik nedlagt, men efterfølgende tildelte en advarsel, der medførte rødt kort. Det har Chapron nu trukket tilbage i sin indberetning til det franske fodboldforbund. »På grund af sammenstødet mærkede jeg en stærk smerte fra en skade, som jeg for nylig har fået. Jeg reagerede uhensigtsmæssigt ved at bevæge mit ben i retning af spilleren«, erkender Tony Chapron, der har dømt over 400 kampe i den bedste franske liga, men er blevet suspenderet indtil hans sag bliver behandlet på torsdag.

Fodbold: Ifølge Mino Raiola, der er agent for Manchester Uniteds Henrikh Mkhitaryan, skal armeneren skifte til Arsenal, hvis de mangedobbelte engelske mestre vil have Alexis Sánchez til at tage den modsatte tur. »Manchester United kommer ikke til at hente Sánchez, medmindre Mkhitaryan går med til at skifte til Arsenal«, siger Raiola til The Times ifølge Ritzau.

Cykling: Tour de France starter i 2019 med to etaper i Belgien i anledning af 50-året for Eddy Merckx' første sejr i løbet, og på den 192 km lange 1. etape skal rytterne over Muur van Geraardsbergen, der er en kendt stigning fra forårsklassikeren Flandern Rundt. 2. etape bliver en holdtidskørsel i Bruxelles.

Motorsport: Sergey Sirotkin bliver den tredje russer i Formel 1, efter han har fået det andet sæde hos Williams, der også råder over Lance Stroll. 22-årige Sirotkin har tidligere været testkører for Sauber og Renault.

Håndbold: Århus får i mændenes liga tilgang af stregspilleren Besard Hakaj, der under EM-pausen skifter fra HC Midtjylland.

Parasport: Efter 38 år på posten som formand for Parasport Danmark og tidligere Dansk Handicapidræts Forbund genopstiller Karl Vilhelm Nielsen ikke til formandsposten ved det næste valg.

Fodbold: Erik Svitachenko er efter to år i skotske Celtic tilbage i Superligaen. Den 26-årige forsvarsspiller har for resten af sæsonen indgået en lejeaftale med FC Midtjylland, der solgte ham et halvt år efter at være blevet dansk mester i 2015. Sviatchenko, der har spillet 5 landskampe, har været med til at vinde det skotske mesterskab to gange og pokaltitlen én gang, men har været skadet det seneste halve år og har i denne sæson kun spillet 2 officielle kampe, begge i kvalifikationen til Champions League i det tidlige efterår, inden han blev skadet.

Direkte sport i tv Tirsdag TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Serbien-Island (m) 20.30 Håndbold: Kroatien-Sverige (m) 1.30 Basketball: Boston-New Orleans 4.05 Cykling: Tour Down Under, 2. etape TV3 Sport 20.30 Basketball: Valencia-Barcelona 1.05 Ishockey: Toronto-St. Louis TV3 Max 21.00 Fodbold: Monaco-Nice 6’eren 20.45 Fodbold: Leicester-Fleetwood Eurosport 5.00 Tennis: Australian Open 20.00 Snooker: Masters 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 5.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Tennis: Mandag 30. april spiller Caroline Wozniacki en opvisningskamp mod amerikaneren Venus Williams i København. Telia Parken bliver for en aften omdannet til en tennisarena, der får plads til 12.000 tilskuere.

Fodbold: Det danske kvindelandsholds anfører, Pernille Harder, har forlænget sin kontrakt med Wolfsburg med et år, så den nu løber til sommeren 2020.

Tennis: 1 time og 40 minutter tog det den forsvarende mester, Roger Federer, at spille sig gennem sin første kamp med Australien Open. Den 36-årige schweizer, der vandt i Melbourne i 2004, 2006, 2007, 2010 og 2017), vandt 6-3, 6-4, 6-3 over sloveneren Aljaz Bedene og skal nu møde tyskeren Jan-Lennard Struff.

Tennis: Caroline Wozniackis anden kamp ved grandslam-turneringen Australian Open spilles cirka klokken 3 natten til onsdag, dansk tid. Wozniacki møder 21-årige Jana Fett fra Kroatien på anlæggets største arena, Rod Laver Arena, hvor programmet starter klokken 11.00 lokal tid (kl. 1 dansk tid) med opgøret mellem den fjerdeseedede Elina Svitolina og Katerina Siniakova, hvorefter Wozniacki spiller efterfølgende.