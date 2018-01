Også Wozniackis seedede modstandere må kæmpe sig videre

Tennis: Caroline Wozniacki får rutineret modstand, når hun fra tidligst natten til fredag skal spille for at komme blandt de sidste 16 ved Australian Open. I 3. runde venter nemlig den 26-årige hollænder Kiki Bertens, der er seedet som nr. 30. Bertens sled i 1. sæt mod amerikaneren Nicole Gibbs, men kørte efterfølgende en suveræn 7-6, 6-0-sejr i hus. Det er første gang i karrieren, Bertens er i 3. runde i Melbourne og i grandslamsammenhæng er det kun den sensationelle semifinaleplads i Paris i 2016, der kan matche bedriften. Caroline Wozniacki fører indbyrdes med to klare tosætssejre på hardcourt i 2012 og 2017. Kiki Bertens, der blot tre gange i karrieren har besejret spillere fra top-10, deltager i Melbourne også i doubleturneringen med svenske Johanna Larsson.

Tennis: Den kvartfinaleseedede lettiske kvinde Jelena Ostapenko måtte ganske som Caroline Wozniacki slide for at spille sig frem til 3. runde ved Australian Open. Den store firskårne kineser Ying-Ying Duan, der er nr. 90 i verden, var kilde til evig frustration for den 7.-seedede mulige kvartfinalemodstander til Caroline Wozniacki, men måtte til sidst give fortabt – 6-3, 4-6, 6-3 sluttede det i favorittens favør, da Ostapenko konverterede den første af tre matchbolde og udstødte et glædesbrøl, der høres yderst sjældent, når en verdensklassespiller sejrer mod en total outsider.

Tennis: Jo-Wilfried Tsonga leverede et comeback næsten i Wozniacki-klasse, da franskmanden besejrede canadieren Denis Shapovalov i anden runde af Australian Open. Efter at have været bagud 5-2 i femte sæt kom Tsonga tilbage - blandt andet takket være et vinderslag mellem benene på sig selv - og vandt kampen 3-6, 6-3, 1-7, 7-6 (7-4), 7-5 efter 3 timer og 37 minutter.

Cykling: Australieren Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) vandt 2. etape af Tour Down Under og fører dermed også sammenlagt.

Ishockey: For anden NHL-kamp i i træk scorede Mikkel Bødker for San Jose Sharks, der efter straffeslag vandt 3-2 over Arizona Coyotes, hvor Mikkel Bødker spillede indtil 2016. Bødker scorede til 2-0 efter 34 sekudner af anden periode. Frans Nielsen tabte derimod 4-2 med Detroit Red Wings mod Dallas Stars og med Frederik Andersen på mål tabte Toronto Maple Leafs i overtiden 2-1 til St. Louis Blues.

Fodbold: 19-årige Frederik Fisker Nielsen fik førsteholdsdebut, da Championshipklubben Sheffield Wednesday i FA Cuppen slog Carlisle fra den fjerdebedste række med 2-0. Forsvarsspilleren fra Viborg kom til Sheffield Wednesday i september sidste år efter tre år i Nottingham Forests ungdomsafdeling og har siden spillet fast på U23-holdet. Leicester uden Kasper Schmeichel og Cardiff med Kenneth Zohore på banen de første 85 minutter er også videre i FA Cuppen med sejre på henholdsvis 2-0 over Fleetwood og 4-1 over Mansfield.

Fodbold: Marcus Ingvartsen scorede sit femte ligamål, da Genk på udebane vandt 2-1 over Oostende. Sidste sæsons Superligatopscorer bragte Genk foran 1-0, den tidligere AaB'er Joakim Mæhle fik udlignet med et selvmål, men i overtiden blev Thomas Buffel matchvinder.

Ishockey: De fire øverste hold i Metal Ligaen vandt alle deres kampe i tirsdagens runde. Topholdet Herning slog Rødovre 5-2, Aalborg vandt ude over Esbjergs forsvarende mestre, Frederikshavn vandt ligeledes ude 4-3 over SønderjyskE og Odense vandt 4-1 ude over Hvidovre.