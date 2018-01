Wozniacki spiller til fredagsfrokosten

Olympisk: Der kan i fremtiden være en pæn kontant sum i spil for værtsbyerne, når der skal afvikles vinter-OL – et stævne, der i stigende grad ikke er interesse for at afvikle. »IOC vil bidrage til organiseringen af OL, og det er i form af 925 millioner dollar (Cirka 5,6 milliarder kroner, red.), og det har vi fortalt til 2026-byerne«, siger direktør i Den Internationale Olympiske Komité, Christophe Dubi. Sion i Schweiz, Stockholm i Sverige, Calgary i Canada og Sapporo i Japan formodes at undersøge mulighederne for at byde på legene i 2026. Vinter-OL afholdes i år i Pyeongchang i Sydkorea: I 2022 er Beijing i Kina vært.

Fodbold: Juventus bekræfter, at klubben har indledt forhandlinger med Liverpools tyske altmuligmand Emre Can. Den 24-åriges kontrakt udløber til sommer, hvorfor Liverpool ikke må forhindre ham i at lave en aftale med en anden klub.

Fodbold: Mægtige FC Barcelona er for en stund de små i Barcelona. Storklubben tabte sent onsdag nemlig den første pokalkvartfinale til bysbørnene fra Espanyol med 1-0, hvilket var lig med det første nederlag i denne sæson. Oscar Melendo afgjorde kampen to minutter før slutfløjt, da han lagde bolden forbi Jasper Cillessen i Barcelonas mål. Forinden havde Lionel Messi brændt fra straffesparkspletten efter en times spil.

Fodbold: Det kan man da kalde et pokaldrama. Chelsea førte 1-0, men Norwich udlignede i 90. minut, inden Chelsea så rødt to gange i den forlængede spilletid – inden de sikrede sig avancement til FA Cuppens 4. runde ved at vinde straffesparkskonkurrencen. Danske Anders Christensen kom på banen med små 10 minutter tilbage, men var derefter først vidne til en udligning af Jamal Lewis, inden Pedro og Alvaro Morata blev udvist efter to gule kort. Eden Hazard blev matchvinder fra 11-meter-pletten, da han scorede på Chelseas femte spark i træk. Andetsteds skuffede Premier League-holdet Bournemouth stort ved at tabe 3-0 i Wigan, mens Swansea gik videre med 2-1 hjemme over Wolves.