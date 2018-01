Stregspiller bliver nyt våben mod Slovenien

EM-håndbold: Landstræner Nikolaj Jacobsen har igen indskrevet stregspiller Anders Zachariassen i EM-truppen Det skriver Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse. Zachariassen erstatter Niclas Kirkeløkke i fredagens kamp mod Slovenien, der er Danmarks første modstander i mellemrunden. Stregspilleren var senest med i Danmarks anden kamp ved EM mod Tjekkiet, der endte med et choknederlag på 27-28. Zachariassen var en offensiv succes med seks scoringer, men han var også en del af et dansk forsvar, der faldt igennem på dagen. Han udgik af truppen inden Danmarks seneste kamp, der var mod Spanien, fordi landstræneren ville have bagspilleren Peter Balling med.

Fodbold: Leon Goretzka skifter fra Schalke 04 til Bayern München i Bundesligaen. Det fortæller Schalke fredag ifølge nyhedsbureauet AFP. Skiftet bliver dog først en realitet til sommer, hvor 22-årige Goretzkas kontrakt udløber. Goretzka kom til Schalke fra Bochum i sommeren 2013. Siden har han spillet 130 kampe for klubben og står noteret for 19 mål. For det tyske landshold har han spillet 12 kampe og scoret seks mål.

Foto: Vincent Thian/AP Rafael Nadal havde knæproblemer ved sæsonstart, men fredag viste han absolut ingen svaghedstegn i 3. runde i Melbourne.

Tennis: Der er efterhånden lagt op til et stort Australian Open, for de største navne i mændenes række viser høj klasse i deres spil. Fredag kunne topseedede Rafael Nadal i cirka 40 graders varme med en fremragende indsats feje bosnieren Damir Dzumhur af banen på Margaret Court Arena med 6-1, 6-3, 6-1, og spanieren møder i 4. runde argentinske Diego Schwartzman, der vandt i tre sæt over ukrainske Alexandr Dolgopolov. Den forsvarende mester Roger Federer og den seksdobbelte vinder Novak Djokovic har ligeledes vist lovende form.

Fodbold: Superligaklubben Sønderjyske henter Simon Kroon på en lejeaftale i FC Midtjylland. Det skriver Sønderjyske i en pressemeddelelse. Kroon blev for et år siden hentet af FC Midtjylland i netop Sønderjyske.

Fodbold: Det engelske mesterhold Chelsea risikerer et forbud mod at købe spillere, hvis klubben bliver dømt for ulovlige spillerhandler. Det skriver den britiske avis The Guardian. Ifølge avisen viser de første undersøgelser i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), at 25 spillere under 18 år i en periode ulovligt er hentet til Chelsea ifølge Fifa's regler for handler med spillere under 18 år. Avisen skriver, at materialet nu er givet videre til disciplinærkomitéen i Fifa, der vil foretage yderligere undersøgelser.

Foto: Vincent Thian/AP Magdalena har leveret dagens arbejde med sejren over Kateryna Bondarenko, og nu er det op til Caroline Wozniacki, om det skal blive til et møde med slovakken.

Tennis: Hvis Caroline Wozniacki vinder fredagens 3. runde-kamp i Australian Open mod hollandske Kiki Bertens, venter den 19.-seedede slovak Magdalena Rybarikova på hende i 4. runde. Rybarikova måtte kæmpe to timer i tre sæt mod ukrainske Kateryna Bondarenko, men slovakken havde flest kræfter i den stærke varme og vandt 7-5, 3-6, 6-1.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR1 14.10 Skiskydning: World Cup, sprint (m)TV 2 20.30 Håndbold: Danmark-Slovenien (m) TV 2 Sport 08.00 Badminton: Malaysia Masters 18.15 Håndbold: Tyskland-Tjekkiet (m) 01.40 Cykling: Tour Down Under, 5. etape TV3 Sport 20.45 Basketball: Malaga-Real Madrid 01.35 Ishockey: Washington-Montreal TV3 Max 20.45 Fodbold: Derby-Bristol City Eurosport 05.00 Tennis: Australian Open 14.30 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 15.45 Skiflyvning: VM 20.00 Snooker: Masters 01.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 05.00 Tennis: Australian Open 10.15 Alpint: World Cup, Styrtløb (k) 14.00 Snooker: Masters 17.30 Kunstskøjteløb: EM 01.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Tennis: Så gik det ikke længere for Australian Opens teenage-sensation, 15-årige Marta Kostyuk fra Ukraine. I 3. runde-duellen med den kendte landsmandinde Elina Svitolina var der smæk i luften, og 4.-seedede Svitolina vandt 6-2, 6-2. Næste opgave for vinderen er den tjekkiske kvalifikationsspiller Denisa Allertova, der i sin 3.-runde-kamp vandt 6-1, 6-4 over polske Magda Linette.