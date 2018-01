Tennys fra Tennessee leverer tennis-sensation i Melbourne

Tennis: En stor overraskelse blev mandag formiddag leveret af en amerikaner, der plejer at optræde på det næstbedste niveau, ATP's Challenger Tour. Selv om 26-årige Tennys Sandgren er tennisspiller og født i Tennessee, er han faktisk opkaldt efter sin oldefar, der hverken spillede tennis eller kom fra Tennessee. Men han var i hvert fald for stor en mundfuld for 5.-seedede Dominic Thiem, der i en tæt kamp blev besejret 6-2, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Sandgren sendte i 2. runde også den tidligere Australian Open-vinder Stan Wawrinka ud, og hans udfordring i kvartfinalen bliver enten den seksdobbelte vinder Novak Djokovic eller den lovende unge sydkoreaner Hyeon Chung. Det var ikke lige ranglistens nr. 97, man havde regnet med at se som sidste amerikaner i mændenes række.

NFL: Jacksonville Jaguars lignede længe en Super Bowl-deltager, men holdet endte med at tabe AFC Conference-finalen til New England Patriots i NFL. På et flot comeback signeret quarterback Tom Bradys rutinerede indsats i fjerde quarter vandt Patriots med 24-20 og er dermed klar til at forsvare titlen fra sidste år. Det bliver tiende gang, at Patriots optræder i Super Bowl. Holdet kan vinde trofæet for sjette gang i alt og for tredje gang på fire sæsoner.

Det bliver ottende gang, at Brady står i en Super Bowl. Det er en rekord blandt mange andre, som den 40-årige quarterback kan være stolt af. Modstanderen bliver Philadelphia Eagles, der senere natten til mandag besejrede Minnesota Vikings 38-7. Super Bowl spilles 4. februar.

EM-håndbold: Tyske Paul Drux er færdig ved EM i Kroatien. Den 22-årige bagspiller fra Füchse Berlin kom galt af sted i søndagens nederlag på 25-26 til Danmark. Ingen danskere var i nærheden af tyskeren, da han beskadigede sit knæ. Mandag har en skanning vist, at Drux har ødelagt menisken og skal opereres. Der venter derfor danske Hans Lindbergs klubkammerat en pause på flere måneder.

Fodbold: Kampprogrammet i Serie A er lagt ekstra godt til rette for mesterholdet Juventus. Det mener Napoli-træner Maurizio Sarri, efter at spilletidspunkterne for de kommende syv spillerunder i Italiens bedste række er blevet offentliggjort. Her viser det sig, at Juventus i alle syv runder skal i kamp før Napoli. Det er Sarri ikke tilfreds med, da det kan sætte hans spillere under et ekstra stort pres i mesterskabskampen.

»Ligaen kunne have lavet et kompromis og ladet os spille på samme tidspunkt eller ladet os spille nogle kampe før dem. Jeg er sikker på, at det hele er gjort i en god tro, men man kan godt tvivle på evnerne hos dem, der beslutter de ting. Det er en gigantisk fejl«, siger Maurizio Sarri. Serie A forklarer planlægningen med, at Juventus modsat Napoli skal spille pokalkampe og Champions League, hvilket betyder, at Juventus ind imellem er blevet tildelt tidligere kampe.