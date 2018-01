Kroat stopper britisk overraskelse og er i Australian Open-finalen

Fodbold: Endnu et stort dansk talent drager til udlandet, inden vedkommende overhovedet har prøvet kræfter med den bedste danske række. FC København har således solgt den kun 16-årige Mads Bidstrup til den tyske klub RB Leipzig, der i øjeblikket også råder over landsholdsangriberen Yussuf Poulsen. FCK-manager Ståle Solbakken ser skiftet som et gevaldigt skulderklap til klubbens talentarbejde. »Vi oplever en stor interesse for de spillere, der bliver udviklet i vores stærke talentafdeling, og her er der tale om, at der er betalt et ekstraordinært stort beløb for Mads Bidstrup. Vi ved, at Mads og hans familie har tænkt grundigt over, om de ønskede at tage det her skridt, og vi må græde med det ene øje og smile med det andet over den her handel«, siger Ståle Solbakken til fck.dk.

Badminton: Viktor Axelsen blev skadet og måtte trække sig fra sin kamp i anden runde i Indonesia Masters. Japaneren Kazumasa Sakai var foran 23-21, 11-7, da Axelsen måtte forlade opgøret efter han var landet forkert med sin ene fod i første sæt. Smerterne blev derefter værre. »Jeg er ikke kommet alvorligt til skade, men landede forkert på venstre fod og fik mere og mere ondt, så for en sikkerheds skyld var det bedst at stoppe. Jeg håber ikke, det tager alt for lang tid at blive klar igen«, forklarer Axelsen til Politiken. Ved Indonesia Masters fortsatte Rasmus Gemke til gengæld sit ridt med 23-21, 21-15 over sydkoreaneren Jin Hyeok Jeon og møder nu Sakai i kvartfinalen.

Tennis: Franske Alizé Cornet, der er nummer 42 på kvindernes verdensrangliste, er kommet i problemer efter at have misset tre dopingtest i løbet af de seneste 12 måneder. Det Internationale Tennisforbund (ITF) har iværksat en undersøgelse, der skal afgøre, om den 28-årige har overtrådt reglementet og skal have karantæne. På Twitter forsvarer Cornet dog sig selv. Hun siger, at hun missede de tre test af ’gyldige årsager, som ITF lige nu ikke ønsker at høre’. Hun oplyser i øvrigt, at hun i 2017 gennemgik 20 dopingtest. De var alle negative.