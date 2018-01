Wozniackis modstander overnatter fire timer på hospitalet

Tennis: Simona Halep tilbragte natten til søndag flere timer på hospitalet efter finalenederlaget til Caroline Wozniacki i Australian Open. Høje temperaturer i Melbourne betød, at den 26-årige rumæner følte sig utilpas bunder og efter kampen. Derfor tjekkede hun efter nederlaget ind på hospitalet, hvor hun ifølge ESPN blev behandlet for dehydrering. Efter fire timers indlæggelse blev hun udskrevet fra hospitalet.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV DR1 15.15 Håndbold: Nykøbing F. - Rostov (k)DR3 19.55 X Games: Ski Big Air (k), 20.35 X Games: Ski Slopestyle (m) 02.30 X Games: Snowboard Superpi. (m) 04.00 X Games: Snow Bike Best Trick TV 2 18.00 Håndbold: Danmark-Frankrig (m) 20.30 Håndbold: Sverige-Spanien (m) TV 2 Sport 07.00 Badminton: Indonesian Masters 12.30 Fodbold: Utrecht-Ajax 14.30 Fodbold: Feyenoord-Den Haag 23.00 Basketball: Chicago-Milwaukee 00.00 Basketball: Cleveland-Detroit TV3 Sport 08.00 Esport: DOTA 2 - finale 14.00 Dart: Unibet Masters 17.00 Håndbold: Krim M.-FC Midtjyll. (k) 18.45 Fodbold: Sevilla-Getafe 21.30 Ishockey: NHL All-Star Game TV3 Max 12.30 Fodbold: SPAL 2013-Inter 15.00 Fodbold: Napoli-Bologna 17.00 Fodbold: Cardiff-Manchester City 19.00 Fodbold: Milan-Lazio 21.00 Amerikansk fodbold: Pro Bowl 6'eren 14.30 Fodbold: Chelsea-Newcastle Canal9 15.00 Fodbold: Genoa-Udinese 20.45 Fodbold: Roma-Sampdoria Eurosport 06.00 Tennis: Australian Open 09.30 Tennis: Australian Open 13.00/15.15 Nordisk komb.: World Cup 13.30 Alpint: World Cup, storslalom (m) 14.30 Langrend: World Cup, 10 km (k) 16.15 Skihop: World Cup 18.45 Motorsport: Daytonas 24-timer Eurosport 2 09.30 Rally: WRC 10.30 Alpint: World Cup 11.15 Langrend: World Cup 12.00 Fodbold: Leganés-Espanyol 14.45 Skiskydning: EM 16.15 Fodbold: Atl. Madrid-Las Palmas 20.45 Fodbold: Barcelona-Alavés Vis mere

Topseedede Simona Halep virkede hårdt ramt i den næsten tre timer lange finale mod Wozniacki, som vandt 7-6, 3-6 og 6-4. På grund af varmen, der en overgang nåede 39 grader, fik de to spillere en pause på ti minutter før tredje og afgørende sæt. Kvindernes finale blev spillet uden tag på Rod Laver Arena.

Basketball: Mændene fra Bakken Bears kan igen kalde sig danske pokalmestre. Lørdag vandt Aarhus-holdet for 11. gang pokaltitlen, og det skete i helt suveræn stil. Ved et finalestævne i Horsens slog Bakken Bears finalemodstanderen Wolfpack fra København med 100-67. De aarhusianske storfavoritter styrede slaget mod basketligaens nummer syv fra første fløjt, og midtvejs havde Bakken-spillerne bragt sig foran med 51-35. Hos kvinderne vandt Hørsholm pokaltitlen med en sejr på 71-64 over Sisu, der ellers var foran med 20-11 efter første periode.

Basketball: Stephen Curry var helt ustyrlig, da Golden State Warriors natten til søndag slog Boston Celtics med 109-105 i NBA. Curry fiknoteret 49 point for Golden States regerende mesterhold. Oklahoma City Thunder-spilleren Carmelo Anthony nåede natten til søndag op på 25.000 point. Det skete, da Oklahoma slog Detroit Pistons med 121-108. Blot tre aktive NBA-spillere har lavet 25.000 point eller mere. De to andre er Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) og LeBron James (Cleveland Cavaliers).

Ishockey: Globen i Stockholm lægger til efteråret is til to kampe fra den nordamerikanske liga NHL. Det sker, når Edmonton Oilers møder New Jersey Devils i to grundspilskampe. Det skriver flere svenske medier. Sidste år havde Ottawa Senators og Colorado Avalanche placeret to kampe i Globen.

Fodbold: Stuttgart har søndag sagt farvel til træner Hannes Wolf efter en lang række nederlag i Bundesligaen. Ud over et pokalexit har Stuttgart i december og januar tabt seks af syv kampe i Bundesligaen. Efter lørdagens 0-2-nederlag på hjemmebane til Schalke 04 har klubledelsen reageret. 36-årige Hannes Wolf har været cheftræner i Stuttgart siden 2016. Tidligere var han ungdomstræner i Borussia Dortmund. Også assisterende træner Miguel Moreira forlader Stuttgart med øjeblikkelig virkning.

Fodbold: Danske Younes Namli scorede et flot mål, da Zwolle hjemme tabte 1-2 til Vitesse i Æresdivisionen lørdag. Den tidligere AB- og Heerenveen-spiller modtog bolden, og efter et par træk hamrede han den i mål til 1-1-udligning med lidt over en time igen. Det lykkedes dog gæsternes Mason Mount at sikre sejren.

EM-håndbold: Landstræner Nikolaj Jacobsen har foretaget to udskiftninger i Danmarks trup forud for søndagens bronzekamp mod Frankrig ved EM i håndbold. René Toft Hansen og Peter Balling ryger ud, og det har skabt plads til Niclas Kirkeløkke og målmand Kevin Møller. I bagkæden kan Niclas Kirkeløkke få chancen mod franskmændene, efter at Peter Balling er pillet ud af truppen. Søndagens bronzekamp mod Frankrig spilles klokken 18.

Golf: Tiger Woods viste lørdag tegn på fordums styrke, da han på tredje runde af PGA-turneringen Farmers Insurance Open i Californien gik banen i to slag under par. Dermed rykker Woods 26 pladser frem i stillingen til en delt placering som nummer 39. Det er første gang siden august 2015, at den 42-årige amerikaner er med i weekendens finalerunder i en PGA-turnering.