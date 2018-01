Duncan forlader AGF og rejser til polsk klub

Fodbold: Den polske klub Pogon Szczecin meddeler på sin hjemmeside, at AGF-angriberen Morten 'Duncan' Rasmussen skal til lægetjek med henblik på et skifte til Pogon. 'Duncan' har tirsdag fået fri fra en AGF-træningslejr i Portugal, skriver AGF på sin hjemmeside. Angriberen, som med 145 mål er den mest scorende nogensinde i Superligaen, kommer til en klub, der er sidst i den polske liga med 17 point for 21 kampe.

Morten 'Duncan' Rasmussen, som onsdag fylder 33 år, fik tilbage i 2002 debut for AGF i Superligaen. Han blev i klubben frem til januar 2006, hvor Brøndby købte angriberen. Fire år senere blev han solgt til den skotske storklub Celtic. Opholdet i Skotland blev ingen succes, og tre gange blev danskeren udlejet til først tyske Mainz, dernæst AaB og til sidst Sivasspor i Tyrkiet.

I sommeren 2012 var det slut med at turnere rundt, da FC Midtjylland hentede 'Duncan' hjem til dansk fodbold, hvor turen så senere gik tilbage til AGF.

Ishockey: Jaromír Jágr har spillet 27 sæsoner i NHL, men den 45-årige ishockeylegende slog ikke til i denne sæson for Calgary Flames. NHL-klubben har derfor valgt at stoppe samarbejdet med Jágr, der i stedet skifter til Kladno i Tjekkiet. Jágr ejer selv ishockeyklubben, som befinder sig i hans hjemby. I denne sæson er det kun blevet til et mål og seks assister i 22 kampe for Jágr, der fem gange er endt som topscorer i NHL.

Håndbold: Drasko Nenadic skifter med øjeblikkelig virkning fra Füchse Berlin til Bjerringbro-Silkeborg (BSV) i resten af denne sæson. Nenadic har været vidt omkring i sin håndboldkarriere. Den 27-årige bagspiller har spillet i både Serbien, Spanien og Tyskland, og nu kan han også skrive Danmark på sit cv.

Olympisk: En russisk speedskater afviser at stille op ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang, efter at flere af hendes holdkammerater er blevet nægtet adgang til legene. Olga Graf har truffet den kontroversielle beslutning, fordi hun mener, at hendes landsmænd er blevet ofre for et beskidt politisk spil. Ved vinter-OL i Sotji i 2014 snuppede Olga Graf to bronzemedaljer, og hun har tidligere haft som målsætning at vinde flere medaljer i Sydkorea.

Olga Graf vandt to bronzemedaljer ved vinter-OL i Sotji for fire år siden. Foto: Morry Gash

Håndbold: GOG-stregspilleren Torsten Laen stopper karrieren som aktiv spiller til sommer. Det skriver GOG på sin hjemmeside. Når GOG-spillerne i juni lægger sko og harpiks på hylden for at holde ferie, er der tale om en permanent løsning for 38-årige Torsten Laen, som har besluttet sig for at indstille karrieren for at hellige sig nye projekter. »Det er jo lidt specielt. Jeg er opfostret med mange gode år i Gudmehallen, og jeg har vundet mange titler«, siger Torsten Laen til klubbens hjemmeside.