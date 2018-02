Dagens olympiske top 5: Afbrændte regnskab, bundløs gæld og et OL til mere end 400 milliarder kroner

Det er ikke altid let at finde ud af, hvad et OL rent faktisk koster. Ikke desto mindre kommer borgerne i værtsbyer og -lande til at mærke det, når begivenheden koster en tand mere, end arrangørerne oprindeligt har budgetteret med.

Det er det, som dagens top 5 handler om, hundedyre vinterlege. Og der er nok at tage af.

Lake Placid 1980

Foto: Anonymous/AP Åbningsceremonien ved OL i Lake Placid.

Hvem har ikke hørt om ’Miracle on Ice’? Dengang det amerikanske ishockeyhold slog mægtige Sovjetunionen i OL-finalen.

Det var stort set også, hvad der skete af mirakler ved det OL. I hvert fald i et økonomisk perspektiv. Da OL i Lake Placid var overstået stod den amerikanske landsby i Adirondack-bjergene nær den canadiske grænse med en anslået gæld på 50 millioner kroner – med regnet inflation svarer det til en kvart milliard kroner.

En sådan gæld er bestemt ikke at spøge med for en by med bare 2.500 indbyggere.

Organisationskomiteen overskred – som det siden har været for vane blandt værtsbyer – budgettet med 100 procent.

Præsident Jimmy Carter afviste dengang at dække Lake Placids del af underskuddet, men til alt held trådte staten New York til med midler mod at få ejerskab over de olympiske faciliteter. Og den del har set i bakspejlet nok afhjulpet Lake Placid for endnu flere lommesmerter. Netop vedligeholdelse af henfaldne olympiske idrætsarenaer har plaget mange værtsbyer sidenhen.

Lillehammer 1994

Foto: Michel Euler/AP Den olympiske ild over stadion i Lillehammer.

Det er blevet kaldt de bedste legene gennem tiderne. Stemning og atmosfæren var magisk og atleterne stod i kø med roser efterfølgende. Og så var det det første OL med en grøn profil med faciliteter bygget på naturens præmisser.

Måske husker du skøjtehallen, der var formet som et gigantisk vikingeskib med enorme træbjælker.

Men de mange miljøhensyn og protester fra miljøaktivister endte også med at sende omkostningerne så meget i vejret, at budgettet blev overskredet med næsten 300 procent.

Derfor måtte den norske regering i sidste ende træde til og betale en milliardregning for at undgå international ydmygelse.

Nagano 1998

Foto: Xss Tt/AP Det olympiske stadion i Nagano.

Den nøjagtige pris for legene i den japanske by bliver næppe nogensinde kendt. Årsagen er, at vicegeneralsekretæren for organisationskomiteen, Sumikazu Yamaguchi, beordrede regnskabsbøgerne brændt på grund af anklager om korruption og stemmekøb i forbindelse med til delingen af værtskabet for legene.

Dermed slap de olympiske bagmænd for at blive straffet for angiveligt at have bestukket 62 IOC-medlemmer med omkring 150.000 kroner i gennemsnit for at stemme på Nagano.

Men nogen guldgruppe blev legene ikke. Det er siden blevet anslået, at legene kostede mindst 63 mia. kr. hvilket var lig med en budgetoverskridelse på mere end 50 procent.

Et af Naganos store problemer var, at arrangørerne solgt langt færre billetter og hotelværelser, end de havde regnet med.