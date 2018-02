Fartfænomenet Lindsey Vonn tager World Cup-triumf nr. 80

Doping: 13 russiske atleter og to trænere er kommet i spil til deltagelse ved vinter-OL i Pyeongchang. Det oplyser Den Internationale Olympiske Komité (IOC) lørdag. En talsmand siger, at et særligt panel skal overveje deres sager hver for sig. Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Den Internationale Sportsdomstol (Cas) har ophævet 28 russeres livstidskarantæne fra OL. Afgørelsen betyder, at deres resultater fra vinter-OL i Sotji i 2014 ikke længere er annulleret. Af de 28 frifundne er de 13 ikke længere aktive, oplyser IOC. Med frifindelsen fulgte krav fra Rusland om at få atleterne med til vinter-OL, som begynder 9. februar. Det krav tager IOC nu op til overvejelse. »Vi vil kigge individuelt på hver af disse atleter, før vi træffer en beslutning«, siger IOC-talsmand Mark Adams lørdag.

Tennis: Novak Djokovic har længe haft problemer med albuen, og nu har han fået foretaget et mindre indgreb for at komme bøvlet til livs. Det oplyser den tidligere verdensetter på sin hjemmeside. Her konstaterer han, at indgrebet blev nødvendigt, efter han har fået en række modstridende råd, og almindelig hvile og behandlinger ikke har hjulpet. »Sandheden er, at der var mange forskellige meninger om sagen, forskellige diagnoser og forskellige forslag. Det var ikke let for mig at vælge. Jeg holdt pause i seks måneder i den seneste sæson i håb om at vende tilbage ved fuld styrke, men desværre følte jeg stadig smerte«, lyder det på Novak Djokovic's officielle hjemmeside, skriver nyhedsbureauet AFP.

Badminton: Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen går glip af finalen i India Open i New Delhi. Den topseedede danske duo tabte lørdag i semifinalen til det tredjeseedede par, Greysia Polii og Apriyani Rahayu fra Indonesien. Senest de to par mødtes, gik kampen i tre sæt, og det skete også denne gang, men altså med danskerne som tabere.

Håndbold: København Håndbold forstærker truppen med den svenske fløjspiller Marie Wall. Hun skifter til sommer fra H65 Höör på en treårig kontrakt. I denne sæson er der tre svenskere på holdkortet hos topholdet i HTH Go Ligaen.

Kano og kajak: 58-årige Lars Robl tiltræder 20. februar som ny sportschef hos Dansk Kano og Kajak Forbund og får derfra ansvaret for eliteafdelingen frem mod OL i Tokyo i 2020. Robl afløser Bo Vestergaard, som blev fyret i november. Dansk Kano og Kajak Forbund fremhæver i en pressemeddelelse om ansættelsen, at Lars Robl er kendt for sit tidligere virke som sportspsykolog for FC Midtjyllands superligahold i fodbold. Han har haft samme funktion for tre af verdens bedste e-sportshold.

Golf: Thomas Bjørn øjner fortsat top 10, mens Søren Kjeldsen har fået relativt langt derop efter tredje runde af European Tour-turneringen i golf i Malaysia. Begge de rutinerede danskere gik under par, men mistede placeringer. Thomas Bjørn afsluttede tidligt lørdag morgen dansk tid runden i tre slag under par efter en del bølgegang med tre bogeys og seks birdies undervejs. Dermed ligger Ryder Cup-kaptajnen i samlet 11 slag under par på en delt 19.-plads. Før tredje runde lå han delt nummer 14. Den placering havde Søren Kjeldsen også, men efter en tredje runde i ét slag under par er han dalet ned på en delt 34.-plads i samlet ni slag under par.

Fodbold: Den franske klub Olympique Marseille spillede sig på andenpladsen i den bedste franske række fredag aften med en storsejr. Marseille tog hjemme imod Metz, og det blev en målrig affære, da hjemmeholdet vandt opgøret 6-3. Florian Thauvin scorede tre gange i kampen for Marseille, mens Florent Mollet blev dobbelt målscorer for gæsterne. Marseille har 51 point på andenpladsen. Paris Saint-Germain topper rækken med 59 point for en kamp færre.