Norsk rekordsalg kan få lyndebut i Premier League

Fodbold: FC Midtjyllands rekordsalg, Alexander Sørloth, kan allerede søndag få debut i Premier League efter skiftet til Crystal Palace. Den norske angriber er således udtaget til truppen til opgøret mod Newcastle, og Palace-manager Roy Hodgson udtrykker begejstring for indkøbet og potentialet i det. »Han var vores førstevalg i angrebet. Han kommer til at være med i truppen mod Newcastle i weekenden. Han mangler kamptræning på grund af sæsonen i Danmark, men han er i god form, og han deltog i træningen fredag«, siger Roy Hodgson ifølge norsk TV2.

Tennis: Danmark fører med 1-0 over Irland efter den første singlekamp i Davis Cup-opgøret i Birkerød. Frederik Løchte Nielsen vandt sit opgør med 6-3, 7-6 over Simon Carr. Danskeren er nr. 558 på verdensranglisten, hvor Carr er rangeret på 892.-pladsen. Med sin optræden tangerede Frederik Løchte Nielsen ifølge Dansk Tennis Forbund rekorden for flest kampe for Danmark i Davis Cup. Ligesom Torben Ulrich har den nu 34-årige Frederik Løchte Nielsen været i kamp 40 gange.

Bordtennis: Med en sejr på 4-1 i sæt klarede Jonathan Groth sig sikkert videre til kvartfinalen i den store turnering Europe Top 16 i Montreux. I den schweiziske by mødes toppen af europæisk bordtennis, og i sin første kamp besejrede danskeren Tiago Apolónia fra Portugal med 11-5, 11-9, 11-8, 7-11, 11-7. I kvartfinalen møder ottendeseedede Groth russeren Alexander Sjibajev, som overraskende besejrede tredjeseedede Simon Gauzy i syv sæt.

Fodbold: Hverken angriberen Alvaro Morata eller den danske forsvarsspiller Andreas Christensen er med, når Chelsea på mandag møder Watford på udebane i Premier League. Alvaro Morata har stadig problemer med ryggen, og Andreas Christensen blev ukampdygtig, da han udgik med en skade i midtugekampen mod Bournemouth.

Tennis: Finalen ved denne uges WTA-turnering i Taiwan bliver et opgør mellem ungarske Timea Babos og ukrainske Kateryna Kozlova. Det blev en realitet, da Babos lørdag besejrede kinesiske Yafan Wang 6-3, 6-4, mens Kozlova nedkæmpede den tyske superserver Sabine Lisicki 7-5, 6-4.

Ishockey: Sønderjyskes mænd skal have ny cheftræner. Lørdag meddeler klubben, at cheftræner Dan Ceman er fyret med øjeblikkelig virkning. Årsagen er manglende resultater. »Målsætningen er hvert år, at Sønderjyske skal spille med i toppen af dansk ishockey. Før denne sæson meldte vi ud, at målsætningen var deltagelse i den nye Final 4-pokalturnering og yderligere, at vi kvalificerede os direkte til DM-slutspillet og gerne blandt de fire øverste hold i Metal Ligaen«, lyder det fra sportschef Kim Lykkeskov i en pressemeddelelse. Sønderjyske har seks gange vundet DM, men ligger i år på niendepladsen med 20 point op til nummer fire.

Doping: 13 russiske atleter og to trænere er kommet i spil til deltagelse ved vinter-OL i Pyeongchang. Det oplyser Den Internationale Olympiske Komité (IOC) lørdag. En talsmand siger, at et særligt panel skal overveje deres sager hver for sig. Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Den Internationale Sportsdomstol (Cas) har ophævet 28 russeres livstidskarantæne fra OL. Afgørelsen betyder, at deres resultater fra vinter-OL i Sotji i 2014 ikke længere er annulleret. Af de 28 frifundne er de 13 ikke længere aktive, oplyser IOC. Med frifindelsen fulgte krav fra Rusland om at få atleterne med til vinter-OL, som begynder 9. februar. Det krav tager IOC nu op til overvejelse. »Vi vil kigge individuelt på hver af disse atleter, før vi træffer en beslutning«, siger IOC-talsmand Mark Adams lørdag.

Tennis: Novak Djokovic har længe haft problemer med albuen, og nu har han fået foretaget et mindre indgreb for at komme bøvlet til livs. Det oplyser den tidligere verdensetter på sin hjemmeside. Her konstaterer han, at indgrebet blev nødvendigt, efter han har fået en række modstridende råd, og almindelig hvile og behandlinger ikke har hjulpet. »Sandheden er, at der var mange forskellige meninger om sagen, forskellige diagnoser og forskellige forslag. Det var ikke let for mig at vælge. Jeg holdt pause i seks måneder i den seneste sæson i håb om at vende tilbage ved fuld styrke, men desværre følte jeg stadig smerte«, lyder det på Novak Djokovic's officielle hjemmeside, skriver nyhedsbureauet AFP.