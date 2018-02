Ny dansk double triumferer i tredje forsøg

Badminton: Så kom sejren omsider. Efter to tabte finaler i slutningen af 2017 sejrede den relativt nykonstruerede mixeddouble Mathias Christiansen og Christinna Pedersen i en stor turnering. Ved India Open vandt parret 21-14, 21-15 i finalen mod indoneserne Praveen Jordan og Melati Daeva Oktavianti. Herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen var til gengæld prisgivet mod verdens bedste herredouble. Indoneserne Marcus Fernaldi Gideon og Kevin Sanjaya Sukamuljo vandt 21-14, 21-16 og har nu vundet fem turneringer på stribe.

Bordtennis: Jonathan Groth nåede frem til semifinalen ved den prestigefyldte Europe Top 16 i Montreux. Her tabte han til verdens bedste, tyskeren Dimitrij Ovtcharov, med 10-12, 7-11, 9-11, 11-9, 10-12.

Tennis: Thomas Kromann og Frederik Løchte Nielsen besejrede irske modstandere med 6-4, 6-4 og Danmark fører nu 2-1 i Davis Cup-kampen i Birkerød.

Golf: Hverken Thomas Bjørn eller Søren Kjeldsen ramte dagen, da European Tour-turneringen i Malaysia blev afgjort. Duoen sumpede efter runder i par og to slag over par ned på en delt 39.-plads. Inderen Shubhankar Sharma sejrede.

Ishockey: Nikolaj Ehlers er nu oppe på 20 mål i denne sæson efter endnu et pletskud i Winnipegs 3-0-sejr over Colorado.

Fodbold: Michael Krohn-Dehli fik fredag debut for Deportivo La Coruña efter skiftet fra Sevilla, men skal nu have ny træner. Kampen i fredags blev tabt 0-5 og cheftræner Cristobal Parrato er nu sat fra bestillingen.

Doping: Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Thomas Bach, er chokeret over Den Internationale Sportsdomstols (CAS) beslutning om at ophæve 28 russiske atleters livstidskarantæner. »Vi havde aldrig forventet det«, siger IOC-præsidenten i Pyeongchang fem dage før åbningen af vinter-OL. »Dette har en negativ effekt på kampen mod doping«, tilføjer han ifølge nyhedsbureauet TT. Thomas Bach siger endvidere, at beslutningen understreger det presserende behov for at ændre strukturen i CAS, siger Thomas Bach.

Fodbold: Real Madrid skuffede lørdag på ny med kun at få 2-2 på udebane mod Levante, der ligger fjerdesidst i den bedste spanske række. Presset vokset derfor på træner Zinedine Zidane. »Jeg væmmes over resultatet, det er svært at tage. Efter vores andet mål skulle vi holde på bolden, intet andet, og defensivt var vi ikke gode«, siger Zinedine Zidane ifølge nyhedsbureauet Reuters. I tabellen er Real Madrid på fjerdepladsen nu 18 point efter FC Barcelona med 17 kampe tilbage.

Bordtennis: Jonathan Groth spiller søndag semifinale ved den klassiske Europe Top 16-turnering i Schweiz. Sent lørdag sejrede Jonathan Groth 4-1 i sæt over russeren Alexander Shibaev. Nu venter verdens bedste - Dimitrij Ovtcharov fra Tyskland.

Fodbold: Nyindkøbet Pierre-Emerick Aubameyang fik debut og fejrede den med en scoring i Arsenals 5-1-sejr over Everton lørdag aften.